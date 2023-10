Iskusni košarkaš više nije član crveno-bijelih.

Nemanja Bjelica (35) napustio je Crvenu zvezdu Meridianbet i vraća se u Tursku, objavio je "Sportal". Poznati srpski košarkaš ipak neće ostvariti želju da igra u ekipi sa Milošem Teodosićem, jer je pod vođstvom Duška Ivanovića ovog leta odigrao pripremni turnir u Minhenu, ali ne i zvaničan meč. Tako je definitivno njegova druga epizoda na Malom Kalemegdanu, gde je počeo karijeru, završena praktično i prije nego što je sezona počela. Ivanović je najpre objasnio da je "Beli" povrijeđen, a potom nije hteo da govori o nekadašnjem MVP-u Evrolige i NBA šampionu sa Golden Stejt Voriorsima.

S obzirom na to da je Bjelica i dalje ugovorom vezan za Fenerbahče, on će po svemu sudeći otputovati nazad u Istanbul, gdje je uglavnom presjedio prošlu sezonu zbog povrede lista, koja mu je stvarala po svemu sudeći probleme i u Beogradu. On je napustio crno-bijele posle manje od mjesec dana, a tokom boravka u Srbiji nije se pojavio ni "Medija deju" Evrolige, niti je bio u sastavu za prve utakmice ekipe u Evroligi protiv Asvela i ABA ligi protiv Cedevita Olimpije u Štark areni.

S obzirom na ovakav epilog, ipak deluje izvesno da povreda nije jedini razlog rastanka, već i to da se Bjelica ne uklapa u Ivanovićev koncept, pa će poziciju krilnog centra ove sezone pokrivati drugi igrači. Zvezda se još nije zvanično saopštila po pitanju Bjelice.

Bjelica je za Zvezdu igrao od 2008. do 2010. godine, potom je gradio veliku karijeru u Baskoniji, Fenerbahčeu, Minesoti od 2015. godine, potom u Sakramento Kingsima, Majamiju i Golden Stejtu, odakle se vratio u Evropu u leto 2022. i ponovo zadužio opremu Fenerbahčea. U njoj će po svemu sudeći biti i ove sezone.