Željko Obradović je posle pobede Partizana na startu ABA lige govorio o Doužeru, Kaminskom, ali i o tome ko će biti plej crno-bijelih ove sezone.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana su trijumfalno krenuli u odbranu titule u ABA ligi! Savladali su Mornar iz Bara 110:78 i sa pobjedom ušli u novu sezonu. Posle utakmice trener crno-bijelih Željko Obradović je na startu čestitao svom timu na uvodnoj pobedi.

"Drago nam je da smo ugostili naše prijatelje iz Mornara. Probali smo da spremimo utakmicu na način da bez obzira što su oni igrali mali broj pripremnih utakmica da damo maksimalan broj informacija igračima. Uspjeli smo to, ali ono što je najvažnije da sam imao priliku da raspodijelim minutažu i nadam se da su ljudi koji su došli uživali u utakmici", počeo je Željko Obradović.

Na pitanje novinara da li je prošlo vreme "klasičnih" plejmejkera jer je Partizan počeo sezonu sa Doužerom i Ponitkom na "kecu" rekao je da se ne slaže da oni baš mogu "sve da preuzimaju".

"To da svi preuzimaju sve to malo teže. To može da se desi ponekad na utakmcii, rade to timovi, ali nije to mnogo često. Timovi se na to pripremaju na to i lako kažnjavaju. Kao večeras što su se pripremili na to i nekoliko puta nas kaznili. Klasični plejmejkeri će uvek imati svoju ulogu, ali ja to ne gledam tako, dali je neko plejmejker ili dvojka, kombo, trojka... Dobar igrač je dobar igrač, imaće svoje mjesto i igraće košarku. Ko nije dobar igrač on neće i neće igrati. Prosto i jednostavno", objasnio je Obradović.

Što se tiče pridošlica iz Amerike Pi Džeja Doužera i Frenka Kaminskog - još uvijek se prilagođavaju evropskoj košarci, ali im dobro ide.

"Prilagođavaju se. Imajte na umu da smo mi nešto više od mjesec dana zajedno. To je proces. Oni su igrači koji bez sumnje imaju kvalitet, a naravno da je meni lakša komunijacija sa igračima koji su već tu dvije sezone, ali nije ni sa njima nešto mnogo teško. Oni razumeju stvari, postavljaju se na prava mjesta i mislim da su igrači koji će nam dosta pomoći", završio je on.

