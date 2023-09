Svetislav Pešić i Srbija broje sitno do finala, ali nema odmora! Svi će na teren jer se moraju spremiti za Njemačku. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Srbija i devetog septembra priča samo o košarci! Sjajni košarkaši uspjeli su da se plasiraju u finale Svjetskog prvenstva, ali nakon velike i impresivne pobjede nad Kanadom nema mjesta za slavlje. Mora da se radi, jer je pred njima finale!

Finalna utakmica biće održana od 20:45 po lokalnom vremenju u nedelju, što je 14:45 po našem.

Svetislav Pešić je zakazao odlazak u "Ninoj Akvino" halu od 19:00 do 20:50 po lokalnom vremenu (13:00 do 14:50 u Srbiji) i tada će se tim spremati za susret sa Njjemačkom. Ako je neko znalac kada je njemačka košarka u pitanju to je jedan od utemeljitelja moderne njemačke košarke Svetislav Pešić i ostje da se vidi kakav će mu biti plan.

Što se tiče Nemaca oni su, iako su sinoć kasno završili meč jer su igrali u večernjem terminu, trening zakazali pre duela Srbije. Oni će na teren od 16:50 do 18:40 (10:50 do 12:40 po domaćem). Italijani i Slovenci koji igraju za sedmo mjesto su svoje treninge otkazali jer im je meč u subotu, dok će Kanada posle poraza od Srbije ipak na teren od 14:40 do 16:30. Amerikancima se takođe ne trenira, a i razumljivo je...