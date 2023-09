Iznenađenje na konferenciji za novinare rivala "orlova" u finalu.

Izvor: Profimedia/ IMAGO

Reprezentacija Njemačke ostvarila je istorijsku pobjedu i eliminisala Ameriku u polufinalu Mundobasketa, a nakon meča je selektor evropske selekcije Gordon Herbert bio začuđen kada je bio upitan za reprezetnaciju Srbije. Tačnije, on uopšte nije znao rezultat utakmice u kojoj su se "orlovi" plasirali u finale pobjedom protiv Kanade.

"Ovo je specijalna grupa momaka, način na koji smo igrali, kako smo stali kada je bilo teško... Imamo sjajne igrače koji mogu da urade nevjerovatne stvari. Još jedna utakmica, malo ćemo uživati pa idemo na meč u nedelju", rekao je Herbert nakon meča na konferenciji za novinare.

On je ipak, donekle i spustio loptu i tražio mir pred naredne izazove. "Pričali smo u svlačionici posle utakmice, ovo je velika pobjeda, ali nismo još tamo gdje hoćemo da budemo. Ova grupa igrača hoće da osvoji zlato. Još jedna do kraja", dodao je on.

Na pitanje o reprezentaciji Srbije, zvučao je iznenađeno! "Oni su pobjedili Kanadu? Ok, nemam pojma! Bio sam fokusiran na ovu, nisam gledao tu utakmicu. Kouč Pešić je sjajan trener, jedan od najvećih ikada, veliki prijatelj i to je sve što mogu da kažem o Srbiji", kazao je kanadsko-finski trener, koji vodi njemačku reprezentaciju od 2021. godine.