Nije problem poraz, nego nesportsko ponašanje selektora Đanmarka Poceka, poručuju Italijani.

Italijanski selektor Đanmarko Poceko poznat je po ekscentričnosti koja nekada ume da bude simpatična, a nekada veoma naporna, posebno kada je tu samo sa svrhom. Tako je po ko zna koji put Poceko napravio cirkus na utakmici i zasluženo je isključen protiv Dominikanske Republike kada je "dizao frku" zbog navodno lošeg suđenja, a sve u cilju da tim potezom probudi svoju ekipu što mu uglavnom i "upali". Ovoga puta nije...

Da jeste, ponovo bi se pričalo da je prošao Pocekov "trik", koji ga je proslavio u Sasariju i na prethodnom Eurobasketu baš protiv Srbije u osmini finala, ali pošto nije - stižu i prve kritike. Poceka je "naribao" ni manje ni više nego predsednik Košarkaškog saveza Italije, što je veliko iznenađenje za sve.

"Svim trenerima sam rekao da ne želim da više vidim situacije kao onu koju smo videli protiv Dominikane. Ne gubi se utakmica zbog sudija, gubi se zbog pogrešnog mentaliteta", istakao je frustrirani Đani Petrući u razgovoru sa italijanskim novinarima, prenosi "Sportando". "Pobedili su nas jer su igrali bolje. Kao tim, moramo uvek da prihvatimo rezultat meča. Sudije uvek greše, ali nismo zato izgubili. Imamo imidž koji treba da čuvamo i rekao sam svim trenerima da to više neću tolerisati", dodao je prvi čovek italijanske košarke.

Evidentno je da je to bila "packa" za Đanmarka Poceka i opomena da mora bolje da se ponaša. Ističe da situacija nije ista kao na Eurobasketu prošle godine protiv Srbije i dodaje da zna da mu je žao zbog onoga što je uradio. "Ne možemo tako da gubimo jer mislim da mi kao Savez imamo dobar imidž, sve poštujemo na svetu, bar ja tako mislim", kazao je Petrući.

Italija je izgubila šansu da bude prva u grupi i tako će imati problem u drugoj fazi kada se sastaje sa Srbijom, ali nije rezultat ono što brine Petrućija i zato ističe da više ne sme da se ponavljaju ludosti. "Selektor je svestan šta je uradio, inteligentan je. Njegov karakter dovodi do ovakvih reakcija. Izgubili smo utakmicu koja može da se izgubi, od Dominikane koja je pobedila Argentinu, jaki su. Ali kada onako preterate... Nije to meč petlića, nego Svetsko prvenstvo gde se kvalifikuješ za Olimpijske igre. Ne smemo da prljamo naš imidž i to sam rekao Poceku", naglasio je predsednik Saveza pred meč sa Filipinima.

