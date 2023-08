Nestor Garsija i Andres Feliz napravili su šou na konferenciji za štampu. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Dominikanska Republika upisala je dvije pobjede na dva meča na Svjetskom prvenstvu, srušila je Filipine i Italiju i riješila pitanje prolaska u narednu fazu takmičenja. Briljirali su Karl-Entoni Tauns (24, 11sk, 5as) i Andreas Feliz (24, 5sk, 5as). Na konferenciji za medije posle toga nastao je pravi šou..

Prvo se Feliz nasmijao kada je dobio pitanje o tome da li je stavio ruku u led posle sjajne partije. "Moram da se zahvalim saigračima, bili su sjajni, oni su zaslužni za to, hvala im što su dijelili loptu sa mnom, ja sam srećan što sam pomogao timu", izgovorio je Feliz, a onda se umiješao selektor Nestor Garsija i pitao ga zašto se nije zahvalio treneru. Posle osmeha je Andres dodao da je rekao "cijelom timu".

Potom je došao red na selektora koji je prvo pohvalio Italijane koji su na meču ostali bez Đanmarka Poceka koji je isključen. "Prvo da kažem da poštujemo tim Italije i njihove igrače kao i trenera koji je fantastičan. To je nacionalni tim sa velikom istorijom. Ali kao što sam ranije rekao u pres konferencijama ja vjerujem i previše u moje momke. Kada su fokusirani igraju dobru košarku. Bili smo zbunjeni na početku, ali su kasnije igrali kako treba. Kombinacija Montera i Andresa. Našli su dobru selekciju šuta, dobar ritam i veoma smo srećni da je teško igrati protiv jkednog od najboljih timova svijeta. Ni u jednom momentu nismo paničili i igrali smo mnogo minuta na na način."

Pogledajte 00:30 Andres Feliz

Znao je da ne smije da dođe do opuštanja. "Oni imaju dobre šutere, dobre igrače sa loptom, igraju na dodatni pas, dobri su u tranziciji... Ja sam tajmaute odlagao, ali kada sam ih pozvao morao sam jer Italija kažnjava svačije greške. Posle smo probali da igramo brzo, da dodajemo loptu... Italiji i takvim timovima ne smijete dati šansu jer će vas kazniti. Zato mislim da su posle igrali jako dobro."

U miks zoni bilo je emotivno, grlio je Taunsa i to je dokaz da vlada odlično raspoloženje. "Naravno da je bilo emotivno, jer mi poštujemo sve, ali znamo da je Italija favorit ove grupe. Znamo i kako mi igramo i znamo da imamo jednu zemlju koja voli košarku. Igramo za naš narod, za ponos, nije košarka samo taktika. Vrlo smo srećni danas jer nikada Dominikanska Republika nije dobila Italiju. To je za nas nešto neverovatno! Imam neke drugačije igrače u timu, neki su u NBA, neki u Evropi, neki u Razvojnoj ligi, imamo mnogo stilova košarke, nije lako to povezati. Ponekad, kada imate mnogo načina da igrate košarku možete da zbunite protivnike i to je naš kvalitet."

Za kraj se ponovo okrenuo ka Felizu. "Ja hoću da ga ubijem svaki trening! Ali sam srećan jer smo sada pobijedili. Sada su me na treninzima natjerali da patim cijele nedelje, ali kada pobijede onda se svi volimo", zaključio je Garsija sa osmehom.