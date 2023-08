Košarkaška reprezentacija je pobijedila Egipat u meču na kojem je demonstriran kvalitet. Utakmica je završena rezultatom 89:74 Sledeća utakmica koja očekuje reprezentaciju je protiv Litvanije u utorak (29.avgust) sa početkom u 14:30h.

Prve poene za nas je dao Dino Radojičić. Egipat je vodio 7:4 i to je bilo jedina prednost na utakmici, Simonović nas je na početku trojkom doveo do vođstva, zatim sa 13 vezanih poena, došli smo do prednosti 17:7.