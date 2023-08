Vensan Kole i Evan Furnije pričali su sa medijima posle ubedljivog poraza Francuske na Svetskom prvenstvu.

Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Francuska je doživela debakl na startu Svetskog prvenstva u košarci. U Džakarti je ubedljivo izgubila od Kanade (95:65). Podatak da je postigla samo osam poena u trećoj četvrtini najbolje govori koliko je loše odigrala prvi meč u grupnoj fazi. Protiv Letonije u narednom kolu mora da slavi u suprotnom preti joj ispadanje sa Mundobasketa.

Posle meča, očekivano, Francuzi nisu bili raspoloženi za priču. Pred novinare na konferenciju za medije došli su selektor Vensan Kole i Evan Furnije koji je ujedno bio i najefikasniji u svom timu (21, 5/6 za dva, 3/13 za tri). Upravo je prvo pitanje novinara bilo za njega, upitan je šta se dogodilo. "Razbili su nas", kratko i jasno odgovorio je Furnije.

Sa njim se složio i selektor. "Užasna utakmica za nas. Posle prvog poluvremena smo bili u igri, morali smo bolje, posebno u reketu. Drugo poluvreme započeli smo veoma loše, čim su oni poveli, mi smo izgubili našu igru i u poslednjih 15 minuta uopšte nismo bili na terenu", poručio je Kole.

Sledeći meč sa Letoncima najbitniji je za Francusku. Pobeda je imperativ u tom duelu. "Ne znam mnogo o njima, bili smo fokusirani na Kanadu, dugo nismo igrali, mislim da oni nisu bili na Eurobasketu, prethodnom Mundobasketu, kao ni na Olimpijskim igrama. Znamo da nemaju Kristapsa Porzingisa. To je tim koji ima dosta igrača koji dobro igraju sa loptom u rukama, dobre šutere, biće težak meč, moramo da se spremimo za njih. Moramo da ih pobedimo i to je to, da vratimo fokus i samopouzdanje. Izgubili smo 30 razlike, ali znamo da smo dobar tim i znamo šta treba da radimo", jasan je Furnije.

Canada stuns France in dominant fashion, led by Shai Gilgeous-Alexander's brilliant performance.#FIBAWCx#WinForCanadapic.twitter.com/cKgNAuRdzA — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC)August 25, 2023

Za kraj je Evan pohvalio i Kanađane koje je predvodio Šej Gildžus-Aleksander (27, 13sk, 6as). "Fizički su bili odlični, izbacili su nas iz naše zone komfora, terali su nas da radimo stvari koje nismo želeli. Uspevali smo da poentiramo, odbrana je bila solidna, onda su oni stvarali više pritiska, drugo poluvreme bilo je početak kraja. Čestitam im", zaključio je Furnije.

BONUS VIDEO: