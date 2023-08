Medžik Džonson napravio je vjerovatno najskuplju grešku u istoriji sporta.

Izvor: Instagram/allthesmoke

Irvin Medžik Džonson (64), jedan od najboljih košarkaša u istoriji, ima na računu stotine miliona dolara i uživa i ovog ljeta u bogatstvu u Crnoj Gori. Ipak, žali zbog toga što je mogao da otprilike 10 puta više od 650 miliona dolara, koliko je navodno "težak" u ovom trenutku. A taj novac nije zaradio jer je napravio jednu od vjerovatno najvećih grešaka u istoriji sportskog biznisa - osamdesetih je odbio kompaniju "Najki" i prihvatio ponudu Konversa.

O tome je razgovarao u podkastu, u kojem ga je bivši NBA igrač Met Barns pogodio u srce kada mu je pomenuo tu temu. Bolno sećanje vraća ga na ljeto 1979. godine, kada je stigao u NBA ligu kao šampion sa Mičigen Stejtom i kao prvi "pik" NBA drafta.

"Tek što sam osvojio nacionalnu titulu priotiv Lerija Birda i došle su mi tri kompanije, Konvers, Adidas i Najki, koji je postojao tek godinu ili dvije. Konvers mi je ponudio najviše novca. Najki su mi rekli da ne mogu da mi ponude toliko novca,a mogu da mi ponude akcije", rekao je Medžik i uhvatio se za glavu.

"Nisam znao ništa o tome. A moja porodica nije imala novca i kada odrastaš švorc, u porodici koja ima novca, onda ni ne znaš šta su akcije. Nisam ni znao. I zato sam odbio akcije. Možete li da zamislite. 45 godina... Te akcije bi sada vrijeđele pet milijardi dolara!", podigao je ton kroz smijeh, iako mu sigurno nije smiješno.'

"Možete li da zamislite? 35 godina... 5 milijardi dolara bi danas vrijedile!", dodao je on.

Medžik je bio stub igre Los Anđeles Lejkersa koji su osamdesetih osvojili pet titula NBA lige, ali dok je njegova zvezda polako padala na kraju te decenije, podizala se onog igrača koji nije rekao "ne" kompaniji Najk. Naravno, to je Majkl Džordan, najveći igrač u istoriji čija je pojava u NBA ligi učinila da popularnost košarke eksplodira, a on je bio tu da to dobro naplati, što i dan-danas radi.

Džordan je 1984. pokrenuo i sopstvenu liniju "Džordanki", koje su i danas globalno popularne. Prema podacima magazina "Forbs", on zarađuje po milijardu dolara godišnje prodajom svojih "Najk" patika. A sve je počelo 1984, kada Em-Džej nije napravio grešku koju je učinio Medžik i zbog koje se i danas hvata za glavu.