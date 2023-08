Da li je Jokić najbolji ili ipak nije? Evo šta o njemu kaže jedan od najvećih.

Slavni NBA šampion Pol Pirs, nezaboravni as i lider Boston Seltiksa, smatra da Nikola Jokić nije ni u top 5 najboljih visokih dodavača u NBA ligi. Na pitanje "Gde bi stavio Jokića protiv Medžika Džonsona", Pirs je odmahnuo rukom.

"Medžik je najbolji dodavač. Jokić nije ni broj dva... Pričamo o dodavačima? Jokić nije ni u Top 5 najboljih dodavača svih vremena, prema mom mišljenju. Prosto, on je visok igrač i on je najbolji visoki košarkaš, ali hajde da pričamo samo o najboljim dodavačima. Onda morate da pričate o igračima kao što su Medžik, 'Bela Čokolada' Džejson Vilijams, Radžon Rondo, Pit Maravič, Lari Bird... Ako pričamo o glamuroznosti i stilu, ako pričamo o ljudima koji su dodavali iza vrata, bez gledanja...", rekao je Pirs u jednom podkastu.

"Mislim, Džoker (Jokićev nadimak, prim novin) je sjajan, ali ako pričamo samo o 'čistim', posebnim dodavačima... Onda tu pominjemo i Džejsona Kida. Ma, dajte. Nismo videli igrača tako visokog (kao Jokić) da tako dodaje, ali ne radi on to kao Medžik ili kao Rondo. To su posebne stvari", dodao je Amerikanac.

Nikola Jokić ostvario je za dosadašnjih osam NBA sezona ukupno 3.959 asistencija i neke među njima ipak jesu bile i glamurozne i "fensi" i izgledale su spektakularno. Posebno bi trebalo istaći da je u plej-ofu asistirao za čak 190 pogodaka svojih saigrača i da je i tako dao ogroman doprinos osvajanju titule, koja je pre svega zbog njega stigla u Kolorado.

Pol Pirs (45) bio je predvodnik šampionske generacije Bostona iz 2008. godine, u toj slavnoj franšizi proveo je čak 15 sezona, a igrao je i za Bruklin, Vašington i Los Anđeles Kliperse, u čijem dresu je bio "Jokerov" rival do 2017, kada se penzionisao.

