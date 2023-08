Pau Gasol imao je emotivan govor o Kobiju Brajantu prilikom ulaska u Kuću slavnih.

Izvor: Printscreen/YouTube/Bleacher Report

Pau Gasol (43) primljen je u Kuću slavnih, uveo ga je Toni Kukoč, mada je svima jasno da bi to učinio Kobi Brajant. Nažalost, dogodila se helikopterska tragedija u kojoj su živote izgubili on, njegova ćerka Điđi i još devetoro ljudi... Španski as je prilikom prijema održao emotivan govor u kom se obratio upravo njemu.

U publici je bila i Vanesa Brajant, supruga preminulog Kobija. "Tog 1. februara 2008. godine su mi saopštili da sam trejdovan u Lejkerse. To je promijenilo moj život i karijeru, neki su u NBA bili ljuti zbog toga, ali se dogodilo da sam tada upoznao osobu koja je podigla moj nivo igre kao niko drugi. Osobu koja me naučila šta je potrebno za pobjede na najvišem nivou, kakav je mentalitet potreban da bi bio najbolji, šta je potrebno da budeš lider. To je Kobi", počeo je Gasol svoj govor.

Ne zaboravlja kako je sve krenulo. "Noć kada sam se pridružio timu u Vašingtonu, došao sam u hotel posle ponoći, oko jedan ujutru. Kobi mi je poslao poruku da želi da dođe u moju sobu da mi poželi dobrodošlicu. Rekao sam mu da će biti kasno, da može da sačeka sutradan, rekao mi je da će doći. Tim je imao meč u podne sledećeg dana. Htio je odmah da mi pošalje jasnu poruku, dobrodošao, srećan sam što si ovdje, hajde da uzmemo titulu. Važi čovječe, laku noć. To je bilo to, direktno mi je rekao sve, bez ustručavanja."

Vidi opis NEDOSTAJEŠ MI BRATE, NE BIH BIO OVDJE BEZ TEBE! Gasol pogledao ka nebu: "Kobi, najviše bih voleo..." 23. 8. 1978. Kobi Brajant Pau Gasol o smrti Kobija Brajanta Kobi Brajant Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO / 2K Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Los Angeles Times Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

Onda je zastao i pogledao ka nebu. "Ne bih bio ovde bez tebe brate. Najviše bih voleo da ste Điđi i ti ovdje sa nama, nedostaješ mi, volim te. Vanesa, hvala ti što si došla ovde, ponosan sam što si tu i ponosan sam što sam ujak tvojim prelijepim djevojčicama", zaključio je Gasol koji je sa osvojio dvije titule u NBA ligi.

Pored Gasola u Kuću slavnih u Springfildu primljeni su Dirk Novicki, Dvejn Vejd, Toni Parker, Greg Popović, Beki Hemon, Geri Bler...