Pau Gasol je doživio da mu Lejkersi povuku dres iz upotrebe, a nakon emotivne ceremonije, govora i podsjećanja na Kobija Brajanta sada je pričao o Lebronu Džejmsu i budućnosti košarke.

Izvor: Profimedia

Pau Gasol je nedavno doživeo najveću moguću počast u NBA pošto su mu Los Anđeles Lejkersi povukli dres iz upotrebe. Njegova 16-ica je tako otišla pod svodove zajedno sa osmicom i 24-om Kobija Brajanta, a na toj ceremoniji smo vidjeli sam košarkaški krem. Ipak, jednog čovjeka nije bilo!

Iako je njegov tim igrao utakmicu sa Memfisom Lebron se nije pojavio da ispoštuje špansku legendu, a Gasol to nije ni primijetio.Lebron je tada počeo svoje odsustvo zbog povrede koje traje i sada i zbog koga su Lejkersi u velikom problemu, ali Špancu nije zasmetalo što najefikasniji igrač u istoriji NBA nije imao namjeru da se pojavi. "Nisam ni znao da Lebron ne dolazi, nisam to primijetio. To mi uopšte nije bitno", kratko je prokomentarisao tu situaciju Gasol u nedavnom intervjuu.

Govorio je Gasol o mnogim temama, a istakao je da sada u NBA ligi skoro da i nema odbrane i da mu se to ne sviđa. Išao je čak dotle da je rekao da se na ovaj način gubi suština košarke.

"Odbrana je nestala. Ne sviđa mi se što je suština košarke izgubljena, a to je igranje košarke timski. Ranije ako bi neko šutnuo posle osam sekundi otišao bi odmah na klupu. Sada svi igraju "rand end gan" igru", iskren je bio Gasol.