Džejlen Braun navodno je u vezi sa Bernis Burgos koja je 16 godina starija.

Izvor: Instagram/screenshot/realberniceburgos

Džejlen Braun (26) je najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige. Potpisao je petogodišnji ugovor sa Bostonom vredan 304 miliona dolara. Nije samo on u centru pažnje, već se mnogo priča i o njegovoj devojci Bernis Burgos (43). Ona je influenserka i model i njih dvoje su viđeni nekoliko puta zajedno i spekulacije o njihovoj vezi traju neko vreme.

Ni on ni ona nisu se javno oglašavali niti su pokušali da demantuju to, pa je to još jedan razlog zbog kog se veruje da su zaista zajedno. Ona ima dve ćerke, Ešli Meri Burgos koja je isto godište kao i Džejlen, ima 27 godina. On u oktobru puni 27. Nju je rodila kada je imala samo 15 godina, dok Sara Burgos ima 16 godina. Bernis je inače postala i baka, pošto je njena ćerka Ešli rodila ćerku Indiju Ava Aišu 2018. godine.

U jednom od intervjua priznala je da joj nije bilo svejedno kada je postala baka. "Bila sam na neki način povređena, jer sam znala da moja ćerka nije spremna da ima dete. Teško mi je palo, jer smo Ešli i ja mlade, tako da smo kao sestre", rekla je Bernis za "Hollywood Unocked". Ona na Instagramu ima 7,2 miliona pratilaca, ima svoj modni brend i pojavljivala se u spotovima mnogih poznatih muzičara poput Drejka, DJ Kaleda, Rika Rosa.

Vidi opis IMA NAJVEĆI NBA UGOVOR I DEVOJKU KOJA JE BABA! Starija 16 godina od njega, a ljubila ga i pre potpisa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/realberniceburgos/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Braun je karijeru započeo baš u Seltiksima gde je izabran kao treći pik na draftu 2016. godine. Dva puta je bio na Ol-star mečevima i jasno je koliko svi u klubu imaju poverenje u njega i njegove mogućnosti kada su mu dali ovakav ugovor. Prošle godine je prosečno davao 26,6 poena, 6,9 skokova i 3,5 asistencija po meču, ali je bilo dosta spekulacija o tome kako se ne slaže dobro sa pojedinim saigračima i da je zbog toga timska hemija lošija... Očekuje se da ga uskoro nadmaši njegov saigrač Džejlen Braun i da će on dobiti ugovor od 318 miliona dolara.

BONUS VIDEO: