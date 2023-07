Nikola Jokić je protiv Los Anđeles Lejkersa htio pobjedu po svaku cenu...

Nikola Jokić je NBA šampion. Donio je Denveru titulu i pokazao još jednom svima zašto je on najbolji košarkaš na svijetu i da to što je Džoel Embid dobio MVP priznanje ništa ne znači. On je na kraju došao do titule, zapušio je usta svima, a u seriji protiv Los Anđeles Lejkersa imao je posebnu motivaciju.

Ispričao je to njegov doskorašnji saigrač Brus Braun. Duel sa Lebronom Džejmsom i "jezerašima" je "probudio" nešto novo u srpskom centru. "Ta serija je bila lična, više nego bilo koja druga. Ne znam zašto, ali bilo je nešto posebno. Nikada nisam vidio Nikolu da toliko priča na terneu. Nije psovao ili tako nešto, nego je bio baš u utakmici. Nije se igrao, kao da on ima nešto da dokaže, a on je najbolji igrač na svijetu", rekao je Braun.

Brus je bio jedan od iks faktora Nagetsa na putu do titule, ali neće ostati u klubu. Prihvatio je finansijski unosniju ponudu i otišao u Indijanu, dok Denver pravi novi tim. Očekuje se da će biti još pojačanja, pošto mnogi stručnjaci ističu da je ekipa "trenutno mnogo slabija nego prošle sezone". Dok ljudi u Denveru na tome rade, Nikola je na odmoru i uživa.