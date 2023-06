Večerašnji meč počinje u 18 časova.

Crna Gora je već napravila fenomenalan rezultat na Eurobasketu, ali naše košarkašice imaju ambicije i u četvrtfinalu protiv Francuske.

“Iskreno, vjerujući u sve što možemo da radimo, ovo jeste iznenađenje, ako imamo u vidu kako su djevojke odigrale u grupnoj fazi i potom protiv Italije. Međutim, ne zaustavljamo se nakon ovog rezultata, idemo dalje”, rekla je selektorka Jelena Škerović, javlja CdM.

Francuska sa ulogom favorita ulazi u sjutrašnji duel. Radi se o reprezentaciji koja je na posljednja četiri šampionata igrala u finalu.

“To je iskusna ekipa, sa velikim rezultatima. Treba da igramo svoju igru, dajemo maksimum i budemo agresivne u odbrani, pa ćemo vidjeti rezultat na kraju. Stizale su do pobjeda jakom odbranom, one su visoka ekipa, sa četiri igračice preko 182 centimetra. Mislimo isključivo na nas. Želimo da vidimo možemo li da im odgovorimo agresivnom odbranom i kontranapadima i da na taj način nametnom naš stil igre. Ključ je da ne dozvolimo Francuskoj da se osjeća komotno na terenu i pokuša da se prošeta do polufinala“, objašnjava Škerović, kako prenosi CdM.