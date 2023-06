Crna Gora danas savladala Letoniju 61:58 i plasirala se u nokaut fazu Evropskog prvenstva.

Izvor: KSCG

Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Letoniju (61:58), upisala drugu pobjedu na Eurobasketu i plasirala se u nokaut fazu.

A da li će "crvene" kao drugoplasirana selekcija igrati u osmini finala, ili će sa prve pozicije direktno u četvrtfinale biće poznato večeras nakon utakmice Španije i Grčke (19.45). U slučaju da Grkinje prirede senzaciju i savladaju "furiju" Crna Gora će ići direktno u četvrtfinale.

„Odlična utakmica za nas. Djevojke su odgovorile na sve naše zahtjeve i na sve što je Letonija postavila na terenu. Kontrolisale smo utakmicu u drugom poluvremenu. Napravili smo neke popravke na pauzi, zaustavile smo njihovog najboljeg šutera, kontrolisali smo skokove i mislim da je to odlučilo. Svaka čast djevojkama na pobjedi. Bila je jaka utakmica, fizički teška, Letonija je poznata po takvoj igri. Odgovorile smo na to, adaptirale se tokom utakmice, svaka čast djevojkama na igri i želji i što u svakoj utakmici igraju na 100 odsto“, kazala je nakon utakmice sa Letonijom selektorka Jelena Škerović.

A danas je briljirala Nataša Mek. Utakmicu je završila sa 22 poena i 20 skokova. Amerikanka je na tri meča u grupi prosječno postizala 15,3 poena, uz 10 skokova.

„Ovo je veoma posebno, ostvarenje sna. Kao neko iz malog mjesta u Teksasu (grad Lufkin, 34.000 stanovnika) nijesam vjerovala da ću ovako daleko stići. Želja mi je bila da igram na velikoj sceni, za one koji me žele i kojima sam potrebna, ali i koji me podržavaju. Iako je Crna Gora mala, volim je. Moje saigračice su pune podrške i agresivne, bez obzira na to sa kim igramo dajemo sve od sebe,“ istakla je Mek.