Najbolji košarkaš svijeta više ne želi individualne nagrade, sada hoće šampionske titule!

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je bez sumnje trenutno najbolji košarkaš na svijetu, a Denver Nagetsi su osim svog lidera sa 41. mesta na draftu te 2014. godine uzeli i najboljeg košarkaša ikada u NBA koji je izabran sa te pozicije. Sada su novinari pitali trenera Nagetsa Majka Melouna da li je Jokića nekada motivisalo to što je biran tako kasno na NBA draftu.

"Nikada me to nisu pitali, a mislim da je sjajno pitanje jer nikada nisam mislio o tome. Zanimjivo je kao drugačiji igrači koriste to što smatraju da su potcijenjeni. Koriste kao motivaciju da ih nosi naprijed. U osam godina koliko sam sa Nikolom, a sa njim provodim mnogo vremena ne samo u sezoni nego i van sezone nikada nisam osjetio da osjeća da je potcenjen jer je draftovan sa 41. mjesta", rekao je Majk Meloun.

Za razliku od igrača poput Džimija Batlera koji koriste to što nisu birani rano na draftu kao motivaciju da idu naprijed, Jokića su neke druge stvari motivisale. Mada, niko ne zaboravlja da je tokom drafta umjesto njegove slike išla reklama za brzu hranu...

"Mislim da je kod njega više bio slučaj da je bio zahvalan što je neko vjerovao u njega, iako je draftovan tokom reklame za "Tako Bel". Možda ga je to poguralo naprijed, što ga uopšte nisu prikazali na draftu. Ali mislim da Nikola nikada ne gleda unazad, uvijek gleda napred i izaziva sebe da postane najbolji igrač koji može da postane", dodao je američki trener.

Vidi opis JOKIĆA ZANIMA SAMO JEDNO - DA BUDE ŠAMPION SVIJETA! Trener Denvera otkrio: Morao je da smrša, sazri, ali sad je spreman! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Twitter/The Athletic/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Twitter/The Athletic/Screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

On je naglasio da je sada cilj Nikole Jokića da osvoji NBA titulu, pošto je već sve individualne nagrade osvojio.

"Na početku to nije bilo vezano za njegove mogućnosti već vezano za sazrijevanje, odrastanje, način na koji se odnosio sa sudijama, za ulazak u najbolju fizičku formu njegovog života, za smanjvanje kilaže. Kada se sve to desilo to se poklopilo sa našim uzdizanjem na ovo mjesto na kome smo poslednjih pet sezona. Ja ne mogu da pričam u njegovo ime, ali mislim da to što je bio 41. pik nikada nije bilo faktor koji ga motiviše da bude dvostruki MVP, da bude čovjek koji prosječno bilježi tripl-dabl u plejofu. Mislim da ga sada ne motivišu više individualne nagrade, on hoće da bude šampion svijeta i to motiviše Nikolu Jokića kao i svakog drugog ovdje", završio je Meloun.