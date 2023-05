Najbolji saigrač Nikole Jokića maestralnom partijom odlučio drugi meč finala na Zapadu.

Izvor: Profimedia

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Lejkerse (108:103) u drugom meču finala Zapada, a pored spektakularnog Nikole Jokića publika u Koloradu mogla je da vidi i neverovatnu predstavu Džamala Mareja. Igrač koji je već godinama druga zvezda tima "ispucavao" se tokom prve tri četvrtine, ali zatim pronašao ritam i počeo da ubacuje sve!

Od svojih 37 poena na meču protiv Lejkersa Marej je čak 23 ubacio u poslednjoj deonici, kada je Denver Nagetsima bilo najvažnije da se pojavi i reši utakmicu. Impresivan je Džamal bio u tim trenucima, a Los Anđeles Lejkersi nisu mogli da pronađu rešenje za beka Denvera koji ih je napao na različite načine.

Serija njegovih poena počela je na tačno deset minuta do kraja meča i trajala je sve do poslednjih sekundi utakmice. Ređali su se prodori, šutevi sa poludistance i trojke Denverovog beka, a odbrana Lejkersa samo je nemo posmatrala kako ih razbija u finišu susreta. Rezultata nisu davala ni preuzimanja - pogađao je trojke preko Entonija Dejvisa i Lebrona Džejmsa, koji su se i najviše nervirali nakon njegovih pogodaka. Pogledajte kako je to izgledalo: