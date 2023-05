Aleksa Avramović se povredio na trećem meču serije sa Real Madridom, a sada se svi nadaju da će povreda biti lakše prirode.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksa Avramović baš nema sreće! Nako što se igrajući za reprezentaciju povredio i zbog toga propustio Evrobasket, sada je doživeo istu povredu, samo na drugoj ruci. Jako nezgodno se prizemljio na jednu ruku u trećem meču četvrtfinalne serije sa Realom i zbog toga ga neće biti na meču u četvrtak.

Trener Partizana Željko Obradović je na otvorenom treningu pred meč sa "kraljevskim klubom" otkrio da se svi u klubu nadaju da je povreda lakše prirode, ali da će bek crno-belih ipak morati na operaciju.

"Aleksa je povredio ruku i on će ići na operaciju u petak. To je samo druga ruka, a otprilike ista stvar koju je imao prošle godine, kada se povredio. Pretpostavke su da će možda biti manja pauza. Ne bih sada o tome, videćemo kad se završi operacija u petak. Nažalost mu se opet to desilo, ali i to je deo svega ovoga čime se mi bavimo", rekao je Obradović, tako da ćemo tek u petak ili subotu dobiti informacije o konačnom stanju sjajnog beka. Pogledajte kako je Avramović izgledao na treningu:

O njegovoj povredi, ali i o situaciji u kojoj je suspendovan i kapiten Kevin Panter govorio je iskusni Danilo Anđušić.

"Smanjena nam je rotacija i sigurno da nije lako igrati u takvim uslovima pogotovo što Real ima ogroman sastav i popunjeni su na svim pozicijama čak i kada imajuu probleme i izostanke. Ali mi moramo da pokažemo da smo pravi tim, da kada je najteže da se skupimo i odigramo kako treba bez njih dvojice koji su naši lideri tokom cele sezone. Verujem da i sutra možemo da zaboravimo na sve i da odigramo što je bolje moguće i da pobedimo", naveo je Anđušić.