Srpski trener Dragan Nikolić uleteo na parket usred utakmice i oborio protivničkog košarkaša.

Srpski trener Dragan Nikolić napravio je skandalozan potez na utakmici svog MZT Skoplja protiv Kožuva. On je usred utakmice uleteo na teren i oborio košarkaša protivničke ekipe, da bi tako sprečio kontru. Tokom napada Kožuva on je otišao skoro do centra terena i pritom grubo srušio košarkaša, koji je mogao da završi i povređen zbog njegovog neverovatnog poteza.