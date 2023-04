Španski list "Marka" prenosi da će Real Madrid gotovo sigurno žestoko kazniti Geršona Jabuselea nakon što stigne kazna Evrolige. To bi moglo da bude novčano, suspenzija, ali čak ni otkaz nije isključen posle svega.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Posle velike tuče na meču Real Madrida i Partizana stižu reakcije iz cijelog svijeta, a interesantno je da čak ni španska "Marka", koja je gotovo uvijek na strani "kraljevskog kluba", nema razumjevanja za divljački potez Geršona Jabuselea. Srećom, niko nije ni pokušao da odbrani igrača Jabuselea posle rvačkog poteza na Danteom Egzumom, pa je "Marka" između ostalog to nazvala i "najcrnjim danom u istoriji Real Madrida". Nisu se zaustavili na tome pošto predviđaju da bi Jabusele mogao da dobije i veliku kaznu svog kluba, pa se čak i između redova možda pročitati da ni raskid ugovora ne bi bio iznenađenje.

"Real Madrid ima interni disciplinski pravilnik za fudbalere i košarkaše i uvijek ga koristi u ovakvim situacijama kao sa Jabuseleom i prethodno sa Valverdeom (misli se na šamar fudbalera Real Madrida posle meča sa Viljarealom, prim. aut.). Klub će braniti interese svojih igrača u određenim okolnostima, ali će biti neumoljivi da izreknu i oštre kazne zbog nepotrebnog ponašanja pojedinaca...", navodi "Marka" i jasno je da ovom prilikom misle i na Jabuselea.

Španski list piše i da će bez sumnje "Real Madrid doneti oštre mjere prema svojim košarkašima", koje dakle čeka i interna kazna pored one koju će izreći Disciplinska komisija, pa će vjerovatno tako Serhio Ljulj, koji je inicirao tuču i izvinio se za to, dobiti novčanu kaznu, dok nije isključeno da drugi košarkaši, prije svega Geršon Jabusele, zarade suspenziju ili nešto više.

"Zaprepašćenje oni što se dogodilo nije promaklo nikome u Real Madridu. navijači, menadžeri, treneri, pa čak i sami igrači, kada vide šta se dogodilo protiv Partizana, stide se slike koja je obišla svijet. Ime Real Madrida je na usnama zbog nečega što ruši imidž kluba, odnosno uništava ono što su godinama sticali, pa neće dozvoliti da se to to ponovi. Može se razumjeti da je postojala napetost posle Panterovog prksonog gesta posle faula Lulja, ali da se problem riješava udarcima i drugim borilačkim vještinama... Klub to ne može da oprosti i to je nešto što ih boli, pa će imati i logične posledice", navodi se u tekstu madridskog lista koji je osudio dešavanja u prestonici Španije.

Podsjetimo, Evroliga će u toku dana donijeti konačne odluke o kaznama košarkašima, a za sada znamo da samo trojica nisu isključena sa utakmice. Treći meč se igra u Beogradu već 2. maja, pa je tako Željko Obradović pokušao da smiri tenzije i da ne dozvoli da se loša atmosfera prenese i na navijače crno-belih.