Na današnji dan pre 13 godina Dušan Kecman je postigao trojku za pobedu Partizana protiv Cibone.

Izvor: MN Press

Partizan večeras od 20.45 počinje plej-of seriju Evrolige protiv Real Madrida, a datum je više nego simboličan. U istoriji Partizana je 25. april i te kako značajan jer je jednom doneo ogromnu radost, dok je jednom i ogromnu tugu... Navijači se naravno radije sećaju današnjeg dana pre 13 godina kada je Dušan Kecman postigao trojku sa svoje polovine za pobedu nad Cibonom za osvajanje ABA lige!

Sve to dešavalo se u finalu regionalne lige u Zagrebu 2010. godine kada je bilo "tesno" tokom čitave utakmice, a Hrvati su počeli da slave kada je Bojan Bogdanović u poslednjoj sekundi iz ugla postigao trojku za 74:72. Svi su mislili da je kraj sem Kecmana kome je šest desetinki promenilo život.

Semafor je pokazivao 0,6 sekundi do kraja, a neustrašivi Dušan Kecman rekao je da nije kraj. Košarkaši CIbone su slavili, navijači su bili u transu i već videli trofej u rukama hrvatskog kluba, a onda je Kecman zatražio loptu nakon auta i ubacio istorijsku trojku o kojoj se i dan-danas priča. Koš koji je doneo Partizanu titulu, ali i obeležio karijeru Dušana Kecmana, setimo se svakog 25. aprila, pogledajte kako je to izgledalo:

Kecmanova trojka protiv Cibone. Izvor: YouTube/TV Arena sport

"Ja sam počeo u Ciboni kada je bila u Evroligi i kad je Cibona bila super ozbiljna organizacija", ispričao je nedavno hrvatski trener Tomislav Mijatović, ali ga je voditeljka odmah prekinula. Dobacila je da je u tom periodu Dušan Kecman "zabio onu tricu", a Mijatović je samo uzdahnuo nakon toga: "Morala si? Morala si! A vidiš, kosa mi je seda, šta misliš zbog čega? Bio sam nekoliko puta sa Kecmanom... Čekaj da popijem malo vode. Ne postoji tužnija sekvenca u mojoj košarkaškoj karijeri. To je najbolnija i najteža sekvenca i nikada mi neće biti lako da pričam o tome, koliko god vremena da prođe neće postati lakše. Valjda se to treba... Ne znam, mislim da se nije trebalo dogoditi ali je i to deo mog odrastanja. Puno sede kose, puno neprospavanih noći... Ne ponovilo se, barem ne nama".

Ipak, ovaj dan je i četiri godine kasnije ostao zapisan u srcima navijača Partizana, ali zbog tuge. Tačno 25. aprila 2014. godine, dakle četiri godine posle Kecmanove maestralne trojke, Partizan je ostao u suzama u Beogradu na sličan način kao Cibona u Zagrebu. Crno-beli igrali su protiv Cedevite za veliki ulog odnosno učešće u Evroligi. To je takođe bioneizvestan meč, u nekim momentima košarkaši Partizana gubili su i 16 razlike, ali su u samoj završnici uspeli da se podignu pa i da u poslednjoj sekundi meča imaju prednost 79:78.

A onda je Cedevita osvetila poraz Cibone i sjajni Nolan Smit uz zvuk sirene pogodio je trojku koja je njegov klub odvela u Evroligu. Crno-beli su ostali kako bez učešća u veliko evropsko takmičenje tako i bez finala ABA lige.