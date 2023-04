Partizan je pokrenuo donatorsku akciju za plaćanje poreskog duga.

Izvor: MN Press

Partizan je pokrenuo donatorsku akciju u cilju pomoći prilikom riješavanja poreskog duga. Crno-beli su istakli "da su vratili milionske dugove prema igračima, trenerima, agentima, dobavljačima i da je ostao dug za porez od 7 miliona eura, a da je akcija nastala na inicijativu više od 2.000 ljudi koji žele da pomognu klubu da prebrodi ovu prepreku."

Naglašeno je da je "petogodišnji reprogram koji je napravljen 2018. godine blizu završetka i da su zahvalni pojedincima poput Saše Pavlovića, PRedraga Drobnjaka, Nikole Pekovića koji su svoja potraživanja oprostili i da je stabilno funkcionisanje kluba omogućeno predanim i temeljnim radom." Dodato je i da bi posle otpisa 50 odsto kamate dug bio sveden na oko 6.000.000 eura.

Zbog svega toga pokrenuta je akcija "Jedan Partizan imamo" koja ima za cilj rješenje problema sa plaćanjem poreza i od 13. maja će klub ući u proceduru koja će dovesti do izmirenja poreskog duga. "Da bi se to dogodilo, potrebno je da se u prvoj tranši ovog ljeta uplati što je moguće veći iznos, na taj način smanjiće se potencijalna davanja u narednim godinama i budžet kluba za tekuće poslovanje biće manje opterećen. Zbog toga je klub prihvatio inicijativu navijača i prijatelja kluba da uključi sve one koji vole Partizan i žele da pomognu u rješenju problema."

O tome je pričao i predsjednik kluba Ostoja Mijailović. "Iako su postojale određene rezerve prema ovakvom načinu prikupljanja sredstava, odlučili smo da prihvatimo predlog naših navijača koji se iz dana u dan javljaju sa ovom idejom. Zbog toga, članovi Uprave kluba će biti među prvim donatorima i svi ćemo uplatiti određene iznose na nameske račune. Na taj način ćemo dati primjer svima da vjerujemo u inicijativu navijača, njihovu ljubav i odanost koja nas krasi naš klub krz čitavu istoriju. Pokazali smo ove sezone da nam je mjesto u društvu najboljih gdje želimo da se zadržimo još mnogo godina. Ova akcija nam može pomoći da taj cilj lakše ostvarimo", rekao je Mijailović.

"Otvoreni su namjenski računi za donacije namijenjene plaćanju duga i sva sredstva koja budu na ovim računima nije moguće koristiti ni za šta drugo sem za namirenje poreskog duga. Donacije će transparentno biti rangirane po vrijednosti uplate, a imena 1.192 uplatioca najvećih iznosa biće ugravirana kao žig na parket na kom će klub igrati domaće utakmice u sezoni 2023/24", navodi se na sajtu kluba uz dodatne detalje oko načina uplate.