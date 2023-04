Vladimir Micov prisetio se svoje kratke saradnje sa Duškom Ivanovićem u Španiji.

Izvor: MN Press/Youtube/ALESTO /Screenshot

Bivši srpski košarkaš Vladimir Micov (38) imao je karijeru dugu dve decenije i tokom nje je sarađivao sa brojnim trenerima. Sa većinom njih ostao je u odličnim odnosima i danas se čuju da porazgovaraju i prisete se nekadašnje saradnje, međutim ima i trenera sa kojima jednostavno "nema hemije". Među njima je Duško Ivanović kod koga je igrao svega tri meseca u Kahi Laboral i taj period ne pamti po dobrom, o čemu je pričao za podkast "Alesto".

U pitanju je sezona 2009/10 tokom koje je prvi put završio na Pirinejima, gde je sarađivao i sa Mirzom Teletovićem i Vladimirom Golubovićem, ali mu se od starta nije sviđalo kako ga je dočekao Duško Ivanović.

"Svima sam govorio 'u bebu', pa kud to odvede... I sa 18-19 godina, samo što je tada to bio problem. Kad si stariji drugačije te gledaju. Imao sam problem sa Duškom Ivanovićem u Kaha Laboralu. Zvao je Miška Ražnatovića da priča da ne reagujem, da ne može da dopre do mene. Duško nije imao nikakvu komunikaciju ni sa kim, meni se obraća na španskom, a naš iz Podgorice. A ja sam jednostavno takav, ako si me gledao - a doveo si me - ja se ne radujem kad dam koš sa pola terena. Kad izgubim, opet to ne pokazujem na uobičajen način. Takav sam. Žali se da ne pokazujem reakcije, da sam takav kakav sam... Bilo je problema, ali prihvati se to sve na kraju", ispričao je Vladimir Micov.

Njihovi putevi su se razišli vrlo brzo, a Micov se prisetio da je ne tako davno sreo Duška Ivanovića kod hale "Aleksandar Nikolić", dok je nizao pobede sa Crvenom zvezdom. Deca su čekala da se fotografišu sa trenerom Zvezde, a potom je Micov nasmejao svog bivšeg "šefa" istim pitanjem.

"Pričali smo malo. Ne čujemo se, ne znam ni ko se čuje s njim (od bivših igrača, prim. aut.) Ali, on je takav. Ja sam bio klinac kod njega i prvi dan mi se obraća na španskom. Nisu to problemi, ali ne znam šta se očekuje od mene. Zna javnost da ima taj odnos prema treninzima koliko sve traje, da ne smeš da se smeješ, uvek je tu "kamikaza" kao kazna. Nemam ja ništa protiv njega. Posle sa iskustvom shvatiš sve o njemu. Ja odem iz Kaha Laborala, a on uzme titulu u ACB ligi. Duško Ivanović misli da je to trčanje jedini put da se napreduje, ali sa današnjim rasporedom... Pa, mi smo u Milanu jedne sezone odigrali 96 utakmica!", prisetio se Micov i rekao da mu jednostavno njegove metode nisu prijale.