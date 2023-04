Nekadašnji trener Budućnost Volija vjeruje da Podgoričani imaju šansu večeras protiv Ulma (19.30) u osmini finala Evrokupa.

Izvor: MN Press

Od 2016. godine, kada je napustio crnogorsku košarku, Igor Jovović je vezao karijeru za Njemačku. Samo jednu sezonu je proveo u poljskoj Zjelonoj Gori, a već šestu završava u Bundesligi.

Drugi put je na klupi Miteldojčera (od 2016. do 2018. i od 2021), a vodio je i Telekom Bon i bio pomoćnik Dejana Radonjića u Bajernu.

Nekadašnji šef stručnog štaba Budućnost Volija odlično poznaje Ulm, sa kojim će se njegov bivši klub sudariti večeras u osmini finala Evrokupa.

„Ulm je krenuo u sezonu sa dosta podmlađenim timom i strancima koji nisu nivo tog kluba. Sporije je startovao, ali su ljudi iz kluba uvidjeli greške i potpisali Brendona Pola na perimetru i Bruna Kabokla pod košem, što je dalo potpuno drugu dimenziju timu. Problem je i dalje što ima dva neiskusna plejmejkera, koji igraju sa puno energije i intenziteta, ali imaju i dosta grešaka, što dovodi do oscilacija tokom utakmica”, istakao je 40-godišnji Podgoričanin, prenose Vijesti.

Jedini trener koji je u eri Dragana Bokana proveo više od dvije godine na klupi Budućnosti upozorava da tim Antona Gavela igra mnogo bolje nakon dolaska američkog beka i brazilskog centra.

„Ulm u posljednje vrijeme drži visok nivo igre, ima veliku rotaciju i ne pada intenzitet. I igrači sa klupe su kadri da nastave da igraju efikasno, to je opasan, raznovrstan tim. Kaboklo je dominantan, može da igra i Evroligu, o čemu govori i to što je odigrao puno utakmica u NBA. Ima dobar šut spolja, a izuzetan je oko obruča i daje ekstra kvalitet ekipi”.

Fedor Žugić ove sezone i u Evrokupu i u Bundesligi prosječno bilježi 5,7 poena, s tim da u kontinentalnom takmičenju trojke šutira 18,2 odsto, a u njemačkom šampionatu 42,5.

„Fedor ima značajno slabiju ulogu nego prošle godine, Jaka Lakovič ga je mnogo više koristio u napadu. Bilo je dosta “off-screen” igre, znalo se kad uđe da su određeni posjedi namijenjeni za njega, a ove godine više igra kroz sistem tima. Imao je neke sjajne, ali i neke slabije partije. Tražio se dosta tokom sezone, imao je i povredu, ali takav je proces sazrijevanja za mlade igrače, pogotovo kada su stranci”, napominje Jovović.

Pol je stigao u decembru, Kaboklo u januaru, a i Budućnost je u gotovo isto vrijeme dovela Erika Grina i Džej-Džeja O’Brajena, koji su promijenili timski DNK, prenose Vijesti.

„Budućnost sam dosta pratio ove sezone. To je tim koji na papiru ima jako puno kvaliteta, ali je puno oscilirao. Dosta meko su igrali u defanzivi, pogotovo u odnosu na karakter ekipe, ali se sa Grinom i O’Brajenom došlo do stabilizacije. Kao i kod Ulma, plejmejkerska pozicija ne daje garanciju, jer nema lidera. Ali, Budućnost puno iskustva, a kada se igra na jedan meč to može mnogo da znači, jer su u timu momci koji imaju karakter, znanje, a i osvajali su neke pehare. Mogu da pobijede ako odigraju ozbiljno”.

U posljednje vrijeme sve više igra Kenan Kamenjaš, koji je iz startne postave istisnuo Alfu Kabu, prenose Vijesti.

„Kamenjaš djeluje na oko ozbiljnije, ali treneri koji svakodnevno rade sa igračima znaju kako ko trenira i ko zaslužuje šansu. U ovom dijelu sezone, treneri biraju igrače koji pokazuju entuzijazam i imaju dobar govor tijela. Kaba tokom cijele sezone ima dosta oscilacija, ako mu plejmejker ili bek sa nekoliko dodavanja u reket na startu ne omoguće da zakuca i probude vatru u njemu, izgleda nezainteresovano”, zaključio je Jovović.