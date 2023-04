„Studenti” izgubili 84:83, domaći čak 40 puta šutirali za tri poena.

Izvor: SC Der

Šansu za odlučujući korak ka istorijskom plasmanu u plej-of, košarkaši SC Derbija su propustili tamo gdje joj se malo ko nadao - na gostovanju Cedevita Olimpiji.

Protiv ekipe koja je u Podgorici u prvom dijelu sezone slavila čak 104:71, „studenti” su igrali veoma dobro, bili na pragu pobjede, ali su u finišu pali i izgubili 84:83.

Na dva kola do kraja regularnog toka dijele pozicije od 7 do 9 sa Zadrom i Splitom (skor 10:14), a prate ih Cibona (9:15) i Igokea (9:14).

Veoma uzbudljiva utakmica, u kojoj su domaći bili na pragu rekorda ABA lige od 41 šuta za tri poena u regularnom toku, koji zajedno drže Budućnost Voli (na gostovanju Igokei 22. novembra 2015) i Mornar (protiv Cedevite 15. decembra 2018), riješena je u samom finišu.

Tim Andreja Žakelja je odlično otvorio meč, vodio 6:0 i 11:4, domaći preokrenuli na 19:15, ali su Flečer Megi sa pet i Zvonimir Ivišić sa tri poena završili 1. četvrtinu (23:19).

„Studenti” su i u 2. kvartalu nastavili tamo gdje su stali i u 18. minutu, novom trojkom najboljeg trojkaša u istoriji NCAA, Megija, došli do rekordnih plus 14 (40:26).

Na velikom odmoru je bilo plus 10 (44:34), a zanimljivo je da Žakeljevi puleni u prvih 20 minuta nisu imali nijednu izgubljenu loptu!

Nastavak su, međutim, otvorili loše, Danilo Ivanović je brzo vezao dvije izgubljene lopte, a Ljubljančani već u 23. minutu došli do preokreta (48:46).

Srećom, gosti nisu „gubili glavu”, održali su priključak, a onda u 32. minutu došli do plus osam (66:58). Cedevita Olimpija je praktično pokušavala samo za tri poena, hitala ka rekordu ABA lige po broju upućenih šuteva iza linije 6,75, ali se zaustavila na 40 na nepuna dva minuta do kraja i odlučila da spusti loptu pod koš.

To joj je i donijelo pobjedu, jer je Alen Omić dao tri bacanja, a Zoranu Dragiću priznat koš za 79:76, jer je Vasilije Baćović dodirnuo tablu prilikom šuta iskusnog Slovenca.

Nikola Pavlićević je pokušao trojkom da izjednači, ali je promašio, a Džoš Adams sa linije penala povisio na 81:76.

Flečer Megi je sa dvije nestvarne trojke smanjio na 83:82, potom je Marko Jeremić pogodio samo jedno bacanje, a Omić dobio tehničku grešku.

Megi je iskoristio penal, a SC Derbiju je ostalo 5,2 sekundi do kraja za pobjedu. Nažalost, fenomenalni američki šuter je promašio trojku iz gotovo nemoguće situacije...