Podgoričani sa šeste pozicije čekaju osminu finala.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Utakmicom protiv Turk Telekoma, sjutra (19) u Ankari, košarkaši Budućnost Volija završavaju grupnu fazu u Evrokupu, prenose Vijesti.

Nakon poraza u prethodnom kolu od Gran Kanarije jasno je da će ekipa Vladimira Jovanovića u osminu finala krenuti sa šeste pozicije, te da će u nokaut fazi najvjerovatnije gostovati Ulmu.

I Turk Telekom se plasirao u osminu finala, a trenutno je na drugom mjestu sa skorom 12-5, kao i Hapoel iz Tel Aviva.

"Bitna nam je utakmica, poslednji meč regularnog dijela i pred razigravanje, ne toliko rezultatski, jer se naša pozicija već zna, pa skoro i protivnik, ali nam je bitno da pokažemo reakciju na prethodne utakmice i da ovom utakmicom podignemo nivo igre i fizičkog stanja. Pogotovo što smo u prethodnom periodu imali trzavica i od Kupa, Fiba prozora, dosta sitnih povreda koje su odvlačile igrače na sedam dana od treninga i utakmica. Sa te tačke gledišta bitna nam je utakmica i nadam se, tj. siguran sam da ćemo imati jedan ozbiljan pristup i da će to biti uvod u dobre partije", poručio je u najavi meča Jovanović.

Turk Telekom je trenutno lider u turskom šampionatu sa pobjedom više od Fenerbahčea, a tri trijumfa više od Efesa, prenose Vijesti.

"Radi se o jednom kvalitetnom timu koji je krenuo u novi projekat, o timu koji na oba fronta igra jako kvalitetno. U turskom prvenstvu su prvoplasirani, iznad timova sa daleko većim budžetom, iznad evroligaša. Igraju konstantno, cijele sezone igraju jako dobro i mislim da je ovo ispred nas jedan veliki izazov", rekao je Jovanović.

Turk Telekom je slavio u prvom meču u Podgorici (84:71).

"Naša očekivanja su da odemo u Tursku i odigramo jako, kvalitetno, da se nadmećemo i pokušamo da dobijemo. To je naš cilj i, ukoliko želimo da dođemo do ciljeva koje smo sebi zacrtali u ABA ligi i plej-ofu Evrokupa, moramo da 'gradimo igru' na ovakvim mečevima. Ovo nije izuzetno važna utakmica ali jeste velika utakmica za nas da uđemo u ritam, da dođemo do forme i da krenemo u napad na ciljeve na kraju sezone", kazao je Erik Grin.