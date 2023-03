Igrači Cibone stupili u štrajk, preti im gašenje kluba zbog neisplaćenih zarada...

Izvor: MN Press

Cibona je napravila veliko iznenađenje u ABA ligi, pobedila je Crvenu zvezdu, a sada je stupila u štrajk. Igrači i stručni štab, nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada odbili su da odrade trening. Glavno pitanje je da li je ovo jednodnevni štrajk kao upozorenje rukovodstvu kluba ili dugotrajni.

Prema pisanju hrvatskih medija stvari bi mogle da odu još dalje, pa se spominje i gašenje kluba. "Prema rasporedu ABA lige Cibona u subotu gostuje Cedevita Olimpiji, ali nije sigurno da će se taj meč odigrati. Neizlazak na parket mogao bi da znači kraj sezone i gašenje kluba", navodi portal "Indeks".

Takođe, isti portal naglašava i da bi trener Josip Sesar mogao da napusti klub, jer je ranije izjavio da će prestati sa radom ukoliko dođe do nove obustave rada. Podsećanja radi, igrači su ranije Upravi kluba dali ultimatum, došlo je do dogovora dve strane, ali nije ispunjeno ono što je dogovoreno. "Dogovoreno je da jedna plata igračima isplati tokom februara, druga tokom marta, a onda da se plate isplaćuju posle toga u kontinuitetu. Međutim, dogovor je prekršen već na prvom koraku, prva zaostala plata isplaćena je u dva dela, ali je ukupan iznos bio manji od onog koji igrači imaju u ugovorima. Takođe, nisu dobijene garancije oko isplate druge plate do kraja marta", piše "Indeks".