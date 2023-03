Tim Vladimira Jovanovića tri minuta i 58 sekundi prije kraja gubio 76:70, ali se probudio i slavio 87:83.

Prije šest dana, Cibona je u „Draženovom domu” šokirala Crvenu zvezdu i potpuno „zakuvala” borbu za 1. mjesto u AdmiralBet ABA ligi, a večeras je umalo zakomplikovala borbu Budućnost Volija za 3. mjesto.

Tim Vladimira Jovanovića je, naime, u Zagrebu igrao ispod nivoa, gubio 76:70 na nepuna četiri minuta do kraja, ali je ipak slavio 87:83 i zadržao korak sa Cedevita Olimpijom.

Bez Erika Grina, koji je zbog lakše povrede pošteđen iskušenja u „Draženovom domu”, Podgoričani su imali velikih muka u napadu. Nedostajali su poeni Amerikanca koji je blistao četiri dana ranije protiv Hapoela iz Tel Aviva, ali ni drugi nisu blistali.

Početak nije nagovještavao muke. Kameron Rejnolds je dao dvije trojke za 8:0, a nakon što su se „vukovi s Tuškanca” vratili u igru, još dva puta je pogodio iza linije 6,75. Nije, međutim, imao raspoloženih saigrača, pa su domaći lako hvatali priključak, a u 2. četvrtini su ekipe bile ravnopravne.

Cibona je prvu osjetniju prednost stekla nakon velikog odmora, jer je na početku 23. minutu Sven Smajlagić dao trojku za 54:44.

Budućnost je tada zaigrala malo bolje u odbrani i na osam minuta i osam sekundi do kraja preokrenula na 68:66, flouterom Petra Popovića.

Domaći su na krilima Filipa Bundovića i Smajlagića došli do plus šest (76:70) na nepuna četiri minuta do kraja, zbog čega je Vladimir Jovanović uzeo tajm-aut.

Popović je nakon minuta odmora uz dosta sreće dao koš i time pokrenuo saigrače, a onda je Tre Bel-Hejns dao koš i dodatno bacanje, a zatim i trojku za 80:78 na 44,9 sekundi do kraja.

Bundović je nakon toga pogodio samo jedno bacanje, a Alfa Kaba se na pravi način iskupio što ga je očajno čuvao tokom cijelog meča i poslije ofanzivnog skoka dao i koš i dodatni penal za 83:79 na 16,9 sekundi do kraja.

Aleksandar Lazić je nesmotrenom reakcijom dao šansu Ciboni da se vrati na posjed zaostatka, jer je dobio tehničku grešku kada je nagazio liniju prije izvođenja lopte domaćih. Srećom, Smajlagić je promašio slobodno bacanje, a Kaba uhvatio loptu nakon što je Krešimir Radovčić bio polovičan sa linije penala i dodao loptu Rejnoldsu, koji je povisio na nedostižnih 85:80.

Ivan Majcunić je poslije tajm-auta, trojkom na sedam sekundi do kraja, smanjio na 85:83, ali je Bel-Hejns poslije faula bio siguran i otklonio sve dileme.