Nikola Jokić može svojim nezainteresovanim saigračima da zahvali što je okončan niz od 29 utakmica u kojima je Denver slavio kada bi srpski centar imao trip-dabl.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je u noći između petka i subote odigrao još jednu fantastičnu utakmicu vrijednu MVP nagrade. Uspio je da dođe do 102. tripl-dabla protiv San Antonija, međutim ovoga puta njegov Denver je poražen, čime je završen niz od čak 29 utakmica u kojima su Nagetsi dolazili do pobjede kada bi Jokić bio dvocifren u tri statističke kategorije. I to se desilo protiv jednog od najlošijih timova lige...