Mića Berić analizirao je Partizan i ono šta čeka crno-bele.

Izvor: MN Press/Sport Klub/screenshot

Partizan iz Italije donosi jednu pobedu i jedan poraz, pobedio je Virtus u Bolonji, izgubio je od Armanija u Milanu. Posle 28 odigranih mečeva ima skor 15-13 i čeka ga paklen raspored u martu u borbi za mesto među osam najboljih timova Evrolige. O svemu tome pričao je nekadašnji igrač crno-belih Miroslav Mića Berić.

Po završetku utakmice je prvo analizirao određene detalje koji su odveli meč na stranu italijanskog tima. "Generalno je razlika u energiji između duela u Bolonji i Milanu bila velika. Kao dva različita tima. Uprkos svemu tri četvrtine smo bili u egalu, onda je Nejpijer dao trojku uz zvuk sirene za kraj treće četvrtine, što je bila psihološki bitna trojka, pa su dali poene u prvom napadu u četvrtoj deonici, otišli na pet poena razlike što je ogromna prednost u meču sa takvim rezultatom. Realno, domaćin je zaslužio trijumf", počeo je Berić razgovor u studiju "Sport kluba".

Dao je zatim i svoje viđenje cele utakmice i dešavanja na parketu. "Dobro smo počeli meč, imali smo '+8' u dva navrata u prvoj četvrtini, čuli su se tada samo navijači Partizana, njihovi se nisu čuli uopšte, delovalo je kao da je Partizan domaćin. Nije to iskorišćeno, još smo na poluvreme otišli sa poenom minusa (30:29). I to u delu igre gde je Armani šutirao 3/16 za tri poena. Napadački najlošija utakmica Partizana, uz dobru i agresivnu odbrnu rivala. Kada date 62 poena na gostovanju, skoro je nemoguće da ćete dobiti taj meč. Ponavljam, morali smo na poluvremenu da imamo veću razliku zbog njihovog lošeg šuta. Plašio sam se da će u drugom napraviti prednost kad počnu da ulaze trojke, kao što su ih davali Beron i Nejpijer. Na kraju su dali 9/25 za tri, dakle 6/9 u drugom poluvremenu."

Kevin Panter bio je jedina svetla tačka u napadu, dao je 15 poena, 11 u prvom poluvremenu, pošto je u drugom velika pažnja odbrane bila na njemu. Uz to Partizan je imao 8 asistencija i čak 18 izgubljenih lopti. "To je rak rana, najgore asistentsko veče, samo osam asistencija. To je mizerno. Ne možeš da budeš konkurentan sa tako malim brojem asistencija. U donjem domu Evrolige smo po toj kreaciji, popravili smo taj segment u prethodnih mesec dana u odnosu na prvi deo sezone, ali je osam stvarno ispod svakog nivoa. Što se Pantera tiče, on je jedini bio razigran, Egzum je tek na kraju dao te neke poene, došao do 10 ukupno, mada je to pogađao kad je već sve bilo gotovo. Armani je igrao stvarno odličnu odbranu, možda i dve najbolje odbrane protiv Partizana do sada u sezoni. Fizički snažno, dosta preuzimanja, dobra igra nogama. Stvarno je nelogično da je ovakav Armani daleko od plej-ofa i da praktično mora da dobije sve do kraja da bi prošao."

Posle kratke pauze je pohvalio posebno i jednog igrača Armanija. "Panter je dominirao u prvom poluvremenu, Etore Mesina je onda u drugom uveo Stefana Tonuta koji je odigrao skoro savršenu odbranu na Panteru, bez previše pomaganja. Njegovim ulaskom je Kevin zaustavljen. Moram da napomenem i da je Brendon Dejvis bio igrač preokreta, sve se oko njega vrtelo, on je ključ pobede, dao je važne poene, iamo i asistencije, tu je i Beron koji je davao sigurnost timu."

Tim iz Milana je još u igri za plej-of, ima težak zadatak u završnici sezone, ali Berić ističe i još jednu bitnu stavku. "Kada se podvuče crta, previše poraza Partizan ima od timova koji su bez šanse za prolaz, Alba, Asvel, pa i Armani koji je oba puta slavio. Doduše, njima se sad vratio i Ševon Šilds i još neki igrači su se oporavili od povreda, biće stvarno tvrd orah do kraja. Ne vidim koji tim je toliko veliki favorit da može da kaže da će lagano da ih dobije. Ne odbacujem ih iz borbe za top8, ali dosta zaostaju."

Nije se složio sa konstatacijom voditelj da je "Partizanu bilo teže, jer je Armani u oba meča igrao skoro u punom sastavu". "Znate kako, bili su mečevi u kojima je Partizan iskoristio izostanke nekih igrača, poput duela sa Bajernom koji je bio desetkovan, Šengelija nije igrao za Virtus, Motlija nije bilo u Fenerbahčeu u prvom meču u Istanbulu. Zaista mi je želja da svi timovi budu zdravi i da se svaki meč igra u najjačim sastavima, ali znam da je to nemoguće. Sezona je duga, povrede se dešavaju."

Izvor: Profimedia

U narednom meču Partizan gostuje Efesu u Turskoj, duel koji je od ogromne važnosti za obe ekipe. "Zvezda je odigrala sjajno protiv Efesa, razbila ga je u Beogradu i to posle onakve prve četvrtine turskog tima, retko ko ih je dobio tako ubedljivo. Nisu igrali Micić i Larkin, ali su oni jak tim i bez njih dvojice. Ohrabrilo me je to što su dobre vesti oko Vase i što nije završio sezonu i što povreda nije teže prirode. Ne znam ni šta je sa Šejnom i hoće li igrati protiv Partizana. Sada je svaki meč kao u plej-ofu za Partizan. Tu je i derbi sa Zvezdom u ABA ligi koji odlučuje o prvom mestu, znamo koliko je prednost domaćeg terena važna. Tu su pored evroligaških mečeva i dueli sa Cedevita Olimpijom, Budućnost je tu, stvarno težak raspored. Međutim, na muci se poznaju junaci. Da vidimo sada, verujem da smo kadri da prođemo u top8."

Za kraj se ponovo vratio na duel sa Efesom i imao je poruku za crno-bele. "Taj naredni meč je biti ili ne biti za Efes isto, iako ima meč manje. Možda prednost Partizana može da bude to što će igrati rasterećenije od njih. Zato je bitno da se igrači odmore, da odigraju derbi dobro i onda da jure pobedu i u Istanbulu. Želim da kažem i još jednu stvar, da me je neko pitao pre odlaska u Italiju i da sam mogao da biram, odabrao bih pobedu protiv Virtusa. Zašto? Jer su nam oni direktni konkurenti za top8. Možemo da budemo zadovoljni skorom 1-1 u Italiji. I dalje smo u igri, šanse su tu, jeste težak raspored i baš zato je bitno da se sve ovo arhivira. Ritam je naporan, odmor je od velikog značaja i sada je potrebo da svi budu pravi profesionalci", zaključio je Mića Berić.