Nikola Jokić je odgovorio Kendriku Perkinsu i dao mu još malo povoda da govori o njemu.

Nikola Jokić je tek drugi put ove sezone odigrao meč u kome je šutirao ispod 50 odsto iz igre i to je očekivano uticalo na igru Denvera. Čikago ih je "razbio" pred navijačima Nagetsa 117:96 i to će sigurno biti povod da se ponovo povede diskusija o Jokićevoj kandidaturi za MVP priznanje. Očigledno je da je mnogima "trn u oku" što će vrlo vjjjerovatno i treći put zaredom dobiti najveću individualnu nagradu u NBA, pa se sve češće mogu čuti besmisleni argumenti...

To je naravno u međuvremenu stiglo i do Jokića koji je prvi put odgovorio Kendriku Perkinsu, bivšem košarkašu koji mu spočitava da "nabija statistiku", pa je to postalo "vruća tema" i na konferencijama Denvera i sada polako aktuelni MVP ne beži od ovakvih pitanja.

"Video sam šta je Perkins rekao i bilo mi je interesantno nešto da kažem. I ne pratim iskreno, samo mi je to bilo interesantno da mu odgovorim. Da im dam povoda da o nečemu pričaju", rekao je Nikola Jokić koji je prethodno odgovorio Kendriku Perkinsu za komentar da "nabija statistiku" na vrlo duhovit način: "Šta mi znači 100. tripl-dablova? Kada igrate za statistiku, to je lako... Čuo sam, to je istina".

Sve bi bilo u redu da se Perkins zaustavio na tome, pošto je na sve to u jednačinu "ubacio" i rasnu konotaciju, zbog čega je žestoko kritikovan u američkoj javnosti i brojni NBA košarkaši stali su na Jokićevu stranu.

"Mogu da vam obećam nešto, nikada ništa nisam rekao samo da bih dobio klikove. Možemo da pričamo o rasi koliko god hoćete, ako ćete da budete fer i iskreni. Ali, sada napadati Jokića u ovakvoj situaciji je totalno sr**e...", poručio je čak i Čarls Barkli povodom čitave situacije.