Izvor: KK Budućnost Voli

Pobjedom nad Hapoelom iz Tel Aviva (89:79), košarkaši Budućnost Volija su ostali u igri za makar 4. mjesto u grupi B Evrokupa, koje donosi prednost domaćeg terena u osmini finala.

Važnije od toga je da su igrali mnogo bolje nego prije tri dana protiv Zadra, kada su gubili 16 razlike i tek u finišu riješili meč.

„Važna i teška utakmica, zbog okolnosti koje su bile iza nas, jer nas FIBA ‘prozor’ svaki put optereti. Sad smo bili bez devet igrača, mislim da niko u Evropi nije to imao. Uz povratak i uklapanje igrača smo imali dvije povrede - Erika Grina i Trea Bel-Hejnsa, kao i virus Atića, koji je i danas imao temperaturu. Moram da pohvalim medicinski tim, doktore i fizioterapeute, jer su radili sve da ekipa bude kompletna”, rekao je Vladimir Jovanović.

Srpski stručnjak je pohvalio igru u defanzivi svoje ekipe.

„U većem dijelu utakmice smo bili jako koncentrisani u odbrani. Pomenuo sam igračima u pripremi meča da moramo da imamo čvrstinu, da zaustavimo njihov napadački talenat, i taj plan smo ispunili. U napadu smo svaki put pravili dobre situacije za šut, a u 1. poluvremenu smo imali sjajan procenat za tri. Sve su to bili otvoreni, izgrađeni šutevi”.

Osim Erika Grina, koji je vukao ekipu, odličan je bio i Rejnolds.

„Pričali smo dosta, i on je shvatio da ušao u šutersku krizu. Nije je imao samo na utakmicama, već je i na treninzima imao problem da bude precizan. On je jedini koji je pored mene i dijela stručnog štaba bio tu od 15. avgusta, zbog toga me je zamolio da ovaj ‘prozor’ iskoristio da ode kući. Ta dva-tri dana su mu značila, iskoristio ih na pravi način. I tamo je trenirao, bio u kontaktu sa kondicionim trenerima i vratio se u dobroj formi, a očito je da je ‘odmorio’ glavu”, istakao je Jovanović.

Trener Hapoela Deni Franko smatra da je njegov tim podbacio u napadu, iako je po broju poena i asistencija do večeras bio lider Evrokupa.

„Počeli smo utakmicu bez pravog stava za takmičenje sa timom kakav je Budućnost, pogotovo na domaćem terenu. To nas je frustriralo, bilo je dosta loših odluka, pogotovo u napadu i ne bi se reklo da vodimo u Evrokupu po broju poena i asistencija”, istakao je izraelski stručnjak.

Njegov tim je zaprijetio na startu nastavka, prišao na 52:41, ali to je bilo sve.

„Bolje smo počeli 3. četvrtinu, ali opet smo pali u ofanzivi, nismo mogli da prekinemo to. Odradili smo bolji odbrambeni posao u 2. poluvremenu, ali da bi ovdje pobijedio, moraš da igraš 40 minuta dobru košarku. Drago mi je da smo se borili do kraja, da se nismo predali”.