Goran Dragić nastaiće karijeru u Milvokiju.

Izvor: Profimedia

Goran Dragić (36) novi je košarkaš Milvokija. Sa Janisom Adetokumbom i Baksima pokušaće da osvoji titulu u NBA ligi. Posle razlaza sa Čikagom vagao je ponude nekoliko klubova i doneo je odluku da pređe u vodeći tim Istočne konferencije.

Potvrdio je to i klub putem zvaničnog sajta, mada nije objavljena dužina ugovora. Spekuliše se da je u pitanju kratkoročna saradnja do kraja sezone. Ono što je naglašeno jeste da će nositi broj 31. Očekivali su navijači Dalasa da bi mogao da potpiše za Mavse zbog sjajnih odnosa sa sunarodnikom Lukom Dončićem, ali se to na kraju nije dogodilo.

Dragić je u najjačoj ligi na svetu već 15 sezona, igrao je za Finiks, Hjuston, Majami, Toronto, Bruklin i Čikago pre potpisa za Bakse. Prosečno je u karijeri beležio 13,3 poena, 4,7 asistencija i 3 skoka po meču. Tokom ove sezone je u dresu Bulsa postizao u proseku 6,4 poena, 2,7 asistencija i 1,4 skoka za 15,4 minuta na parketu. Probaće pred kraj karijere da dođe i do NBA prstena.