Belgijski reprezentativac novo pojačanje crnogorskog šampiona.

Izvor: KK Budućnost

Lekomt je stigao u Podgoricu, a u intervjuu za klupski sajt kazao je da se ponuda Budućnosti ne odbija.

"Za mene iskreno nije bilo razmišljanja. Imao sam opciju u kratkoročnom ugovoru u Izraelu, menadžer me pozvao i jednostavno ne govorite 'ne' ovakvim ponudama. Poznajući istoriju kluba i najviše što mi se sviđa je izazov igranja za veliki klub i sjajna šansa da igram u Evrokupu. Imam evropskog iskustva ali nisam nikada igrao u Evrokupu, kao ni u ABA ligi. Tako da nisam morao da razmislim dva puta o ponudi", kazao je plejmejker.

Lekomt obećava da će na svakom meču pružiti maksimum.

"Navijači mogu očekivati nekoga ko će dati sve od sebe da pomogne timu, koji je već jako dobar što govori i tabela i u ABA ligi i u Evrokupu. Mogu očekivati od mene da dam svoj maksimum, da iskoristim svoju brzinu bilo da je u pitanju odbrana ili napad, da pokušam da kreiram mogućnosti svojom brzinom i vizijom. Veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da pomognem timu da bude bolji u nastavku sezone", smatra Lekomt.

Učestvovao je na dva prethodna Eurobasketa, a na posljednjem je igrao protiv Crne Gore.

"To je definitivno jedno od najboljih iskustava, pogotovo kada je u pitanju nivo igre. Moj prvi Eurobasket je bio u Turskoj. Tada smo imali tešku grupu sa Srbijom, Letonijom, Rusijom. Eurobasket prethodnog ljeta je takođe odlično iskustvo. Napredovao sam u odnosu na Tursku. Opet smo imali veoma tešku grupu sa Crnom Gorom, Gruzijom kao domaćinom, Španijom, jakom Bugarskom i to je za sve nas predstavljalo veliki izazov. Uspjeli smo da dođemo do velike pobjede nad Španijom, trebala nam je takva pobjeda i dala nam je dosta samopouzdanja za nastavak takmičenja. Kvalifikovali smo se dalje, pošli u Berlin i nažalost izgubili od odlične Slovenija sa sjajnim igračem kao što je Luka Dončić. Sjajno iskustvo."

Prethodne dvije sezone je igrao za litvanske Prijenai i Jonavu. Na koledžu je nastupao za Majami i Bejlor.

"To je bio moj prvi odlazak u SAD, moj engleski nije bio baš najbolji na početku ali sam napredovao dosta, pogotovo na terenu. Za mene je to bilo odlično iskustvo, da upoznam razne stilove igre. Bilo mi je lijepo i u Majamiju i na Bejloru. Sarađivao sam sa odličnim trenerima, saigračima koji su mi sada prijatelji tako da je za mene cijelo iskustvo bilo dobro", zaključio je Lekomt.