Veliki problemi u nekadašnjem šampionu ABA lige

Izvor: MN Press

Iako vodi u trci za MVP nagradu ove sezone, hrvatski košarkaš Luka Božić navodno je zatražio raskid ugovora sa Zadrom. U tom klubu ponovo su veliki finansijski problemi i o tome je posle utakmice protiv Borca iz Čačka u petak govorio i trener Danijel Jusup.

"Bez primanja smo već neko vreme. Stručni štab prvenstveno. Tri-četiri meseca već. Ne znam do čega je to. Momci daju sve od sebe. Ja sam samo trener, ali apelujem na ljude koji vode klub ili na Grad Zadar ako se to može rešiti jer, teško je. Zahtevi su veliki. Mi dajemo veliki angažman i ružno je da moramo zajmiti novce za egzistenciju. Postoji i jedan igrač koji od početka sezone nije primio nijednu platu (Huan Dejvis - primećuje novinar Zadarskog) Nije sad bitno iz kojeg razloga. Momci rade i trpe, ali mislim da bi bilo korektno da se to reeši u što kraćem vremenskom periodu", preneo je Jusupovu izjavu portal zadarski.info.

Uprkos velikim problemima, Zadar odlično stoji u ABA ligi i zauzima šesto mesto na tabeli, sa učinkom od devet pobeda i osam poraza. Božić je indeksno najbolji igrač u regionalnom takmičenju (prosečan indeks 32!), a sada je i prvi strelac lige sa 22,5 poena po meču, posle odlaska lidera Mornara Darona Rasela u Galatasaraj. Ipak, da li će njegova impresivna sezona u ABA lii biti prekinuta zbog egzistencijalnih razloga?

Božić se vratio minulog leta u Zadar iz Širokog, odigrao je nekoliko zaista impresivnih partija (čak četiri puta je ubacio 30 i više poena), ali problemi u klubu očigledno su ga primorali na drastičan potez.