Cela Amerika gledaće u subotu meč Nikole Jokića i Žoela Embida. Upoznajte drugog najboljeg centra na svetu.

Nikola Jokić ne pristaje na to da su on i Žoel Embid rivali i "neprijatelji". Somborac sve to tvrdi iako centar Filadelfije zna da "bocne" one kojima se više sviđa Nikola i da javno kaže da on zaslužuje da bude MVP, a ne Srbin. Jednom je rekao "Ne znam šta više da uradim, mislim da me mrze". Jokić ipak o njemu govori bez tako teških reči.

"Ljudi pokušavaju da među nama stvore lošu krv, a nema je uopšte. Poštujem čoveka. Bio sam iznenađen zbog toga što nije odabran među starterima na Ol-staru. Pokazao nam je ne samo da je on Ol-star nivo, već da zaslužuje i da bude među starterima", rekao je Nikola. Priča o njihovom velikom rivalstvu podgrejavana je zbog velikog subotnjeg derbija, Filadelfija - Denver (21), koji će biti prenošen na nacionalnoj televiziji i u kojem će igrati dva verovatno najbolja centra na svetu. Jedan od njih je najbolji sigurno, a drugi...

KO JE ŽOEL EMBID

Embid je godinu stariji od Jokića i za razliku od Nikole predviđali su mu velike domete čim se pojavio u ligi, jer je na draftu 2013. odabran kao visoki treći "pik". Filadelfija je oko njega gradila veliki projekat od prvog dana, verovala u "proces", ali je u međuvremenu odustala od tog koncepta i od pominjanja te reči. Igrači od kojih je bilo očekivano da kao "mladi lavovi" nose taj veliki NBA tim u međuvremenu su otišli bez velikog doprinosa, mada bi trebalo ukazati i to da slavna franšiza imala i ogromne probleme sa povredama - pre svega Embidovim. On je zbog preloma kosti u stopalu propustio čitave dve sezone, pa je debitovao tek u jesen 2016, čak dve godine nakon što je draftovan.

U međuvremenu, Sikersi su prošli pakao, sezonu 2014/15 počeli su sa skorom 0-17, potom su 2015. odabrali kao trećeg "pika" centra Džalila Okafora, koji sada igra u Meksiku, godinu kasnije odabrali su kao prvog pika australijsko krilo Bena Simonsa, koji je od tada minimalno napredovao, pa postao plej-of tragičar i doslovno "pobegao" iz Filadelfije prošle godine... Embid je sve vreme bio tu, "vukao" i pokušavao da napravi veliki rezultat, ali tu mu nije pomoglo ni to što su Siksersi promašili i na narednom draftu i kao prvog pika odabrali Markela Fulca, skoro podjednako tragičnog šutera poput Simonsa koji je 2019. otišao iz Siksersa da nađe sreću pod slabijim svetlima, u Orlandu.

Otprilike u tom periodu postalo je jasno da će "proces" postati samo ono što Embid donese, a posao su mu komplikovale i velike turbulencije u klubu - odlazak Sema Hinkija, tvorca nikad ostvarenog "Procesa", potom dolazak i odlazak njegovog naslednika Brajana Kolanđela posle skandala u kojem je otkriveno da je na Tviteru kritikovao prethodnika, preko naloga svoje supruge... Potom ga je privremeno nasledio tadašnji trener Bret Braun, a onda je i on otišao i došao bivši NBA košarkaš Elton Brend, a trener postao Dok Rivers...

Za sve to vreme, Kamerunac sa francuskim pasošem uspevao je da napreduje, da u Filadelfijinim haosima pokazuje da zaista jeste jedan od najboljih igrača lige i to je dokazao i time što je 2021. bio drugi u izboru za MVP-a - naravno, iza Nikole. Prosečno je postizao te sezone 28,5 poena, ali je šokantnio ispao u polufinalu Istočne konferencije od Atlante Bogdana Bogdanovića, a onda se vratio još bolji i prošle sezone bio najbolji strelac NBA lige, sa 30,6 poena po meču. Nijedan centar to nije uspeo od Šekila O'Nila, a nijedan centar nije postizao više od 30 poena po meču do njega još od Mozesa Melouna, koji je to radio 1982. Na Embidovu žalost, ni takva forma nije mu donela iskorak u plej-ofu, jer je tim Doka Riversa ispao u polufinalu od Majamija u šest utakmica, a Kamerunac zbog povrede nije igrao u prva dva meča serije.

Ove sezone, as iz kamerunskog glavnog grada Jaundea dodatno je "stisnuo gas" i postiže po 33,4 poena po meču, a utakmicu protiv Nikole Jokića sigurno će videti kao još jednu šansu da dokaže da je bolji od čudesnog Somborca. Nagetsi trenutno imaju najbolji skor na Zapadu, 34-15 i samo su Boston Seltiksi u čitavoj ligi uspešniji od njih sa 35-15, a Filadelfija je na učinku 31-16 i spremna je da još jednom proba da dođe bar do finala konferencije - gde je Nikola odveo Denver u čuvenom "bablu" u Orlandu, a Embid nije nikad svoj tim. I koliko god ga bolelo, Jokić je ipak dva puta uspeo da dobije potvrdu da je najbolji, iako taj uspeh ne "trlja na nos" drugima, a Embidu se takvo ponašanje omakne i na terenu i van njega. I zato će biti veoma interesantno pratiti u subotu jedan od najduže iščekivanih derbija u NBA ligi.