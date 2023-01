Trener Partizana se oglasio u Španiji posle poraza od Valensije.

Izvor: YouTube/Valencia Basket

Posle poraza Partizana protiv Valensije, trener crno-bijelih Željko Obradović kratko je komentarisao utakmicu odigranu u kultnoj hali "Fonteta". "Prije svega htio bih da čestitam Valensiji na pobjedi. Igrali su agresivnu košarku, bili su baš dobri u prvom poluvremenu. U drugom smo pokušali da se vratimo, imali smo dosta dobrih minuta, ali nije bilo dovoljno", rekao je šef struke Partizana.

Na pitanje novinara da li oba tima zaslužuju evroligašku licencu, odnosno višegodišnji ugovor, Obradović je rekao: "Mislim da je to slučaj. Da, obije ekipe treba da budu stalno u Evroligi. Svi znaju šta Valensija ima ovde, ovaj grad zaslužuje tim u Evroligi, kao i Partizan. Mi imamo tradiciju i dugoročni projekat.

Trener crno-bijelih bio je upitan i za rano isključenje centra Matijasa Lesora, za mnoge najvažnijeg igrača Partizana. On je napustio igru u 32. minutu zbog pet ličnih grešaka. "On je važan igrač za nas, ne znam za dva faula koja su suđena, ne mogu da dam odgovor na to, tako je, kako je. Oni su u prvom poluvremenu igrali sa više energije nego mi, probali smo i uspjeli to da promijenimo u drugom dijelu. Ključni momenti su bili loše odluke u napadu koje smo donosili. Ako hoćeš da pobijedite u Evroligi, onda ne smiješ da izgubiš 15 lopti i da imaš isti broj asistencija, 15. Oni su u poslednjih pet napada dali dvije trojke i dva napada koš i faul."

Partizan će sledeću utakmicu odigrati u nedelju u Podgorici, protiv Studentskog centra, a onda će narednog petka, 27. januara, gostovati Crvenoj zvezdi u "Pioniru", u evroligaškom derbiju.