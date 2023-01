Enes Kanter se listi najtraženijih ljudi u Turskoj.

Izvor: Profimedia

Enes Kanter nalazi se na listi najtraženijih ljudi u Turskoj i njegova glava ucijenjena je na 500.000 eura (oko 10 miliona turskih lira). Tako tvrdi američki portal "Njujork post" koji je prenio riječi poznatog NBA košarkaša koji je poznatiji po kontroverzama nego po igri. Od februara 2022. godine je bez tima i jedan od glavnih razloga zbog kog ekipe ne žele da ga dovedu jesu njegove političke izjave.

Turski centar ističe otkrio je u razgovoru za ovaj portal da je njegova glava zbog govora protiv predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana ucijenjena i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo ovu nagradu za sve one koji mogu da dovedu Kantera u Tursku da mu se tamo sudi. On već dugo nije ušao u domovinu zbog toga i plaši se da mu je sada nacrtana meta na leđima.

"Ovo je sada postalo mnogo opasno. Prije ove ucjene bezbjednosne agencije Turske jurile su ljude koji su na listi terorista, sada će mnogi da se uključe jer žele novac. Zbog toga što imam svoju platformu i što kada kažem nešto onda se to proširi, ljudi u Turskoj to mrze. Umorli su se od slušanja i sada rade sve što mogu da bi me ućutkali", rekao je Kanter.

On je promijenio prezime u Freedom (Sloboda) i svojim izjavama i govorima protiv Turske izazvao je bijes mnogih. "Pod stalnom sam zaštitom i u stalnom sam kontaktu sa organima reda u Americi, kao i sa FBI. Osjećam potrebu da javno pričam o svemu ovome, jer nisam jedini koji se našao na toj listi terorista bez razloga. Postoji mnogo aktivista, sportista i ljudi koji su na toj listi, a koji nisu tako poznati kao ja. Oni su mnogo lakše mete od mene i sami su u ovome."

Za kraj je poručio da planira da tuži i NBA ligu. "Čekam pravo vrijeme za to", zaključio je Kanter koji tvrdi da ga timovi iz NBA ne zovu samo zato što govori javno o ovakvim problemima.