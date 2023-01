Nikola Jokić je te 2016. godine bio ubedljvo najmlađi u reprezentaciji, a to je sa sobom nosilo neke zanimljive obaveze.

Izvor: Youtube/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmoma

Nikola Jokić sada obara sve moguće rekorde u NBA ligi, aktuelni je dvostruki MVP tog takmičenja i uspeva da uđe u istoriju sa neverovatnim učincima protiv najboljih rivala na svetu. Ipak nije uvek bio najbolji košarkaš na planeti, a na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju bio je ubedljivo najmlađi u ekipi Srbije.

U košarkaškom podkastu sa Lukom i Kuzmom Stefan Jović se prisetio tih dana i još jednom potvrdio koliko je Jokić uvek bio na zemlji. Veterani poput Jovića i Teodosića su tada zbijali šale sa Jokićem i zadavali mu razne zadatke, ali njemu ništa nije bilo teško!

"Imamo Olimpijadu gde smo maltretirali Joku. To je onako bilo... Ali ono što smo rekli, Joka je Joka. Njemu ništa nije teško. On dođe onako spontano, znaš kako šeta, kao Balu... Onda dođe Teo i kaže: 'Ajde Joko da ideš u Mekdonalds'. A mi na petom spratu i sve sa terase vidimo dole. Ono red, treba da se čeka dva sata. On dođe i kaže: 'Nema problema, ko će šta?' I sad ide od jednog do drugog, mi pišemo. Majstor ide dole, em čeka sat vremena, em je natovaren... I svaki drugi dan je to bilo", prisetio se Jović.

Na tim Olimpijskim igrama naš tim je završio kao četvrti u grupi i jedva je prošao u drugu fazu, a onda su "orlovi" pod vođstvom Saleta Đorđevića zablistali. Pobedili su Hrvatsku u četvrtfinalu, razbili Australiju u polufinalu i na kraju se posle poraza od Amerike vratili u domovinu sa srebrom oko vrata!