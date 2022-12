Od početka drugog kvartala, na terenu je postojao samo tim Andreja Žakelja, koji je taj period otvorio serijom 19:0 i riješio pitanje pobjednika. Na kraju je bilo 104:85, mada je u 36. minutu bilo plus 37 (102:65)

Posljednja utakmica u hramu crnogorskog sporta u 2022. godini pretvorila se u nešto što niko nije mogao da očekuje - u poigravanje i ubjedljivu pobjedu SC Derbija na prvoj utakmici 13 kola AdmiralBet ABA lige, protiv Igokee (104:85)

Tim koji je prije dvije sezone igrao majstoricu polufinala sa Crvenom zvezdom, a lani u regularnom toku bio peti na tabeli je bio ravnopravan takmac samo u 1. četvrtini, koju je dobio minimalnom razlikom (22:21).

Od početka drugog kvartala, na terenu je postojao samo tim Andreja Žakelja, koji je taj period otvorio serijom 19:0 i riješio pitanje pobjednika.

U tom nizu je 10 poena dao Nikola Pavlićević, sedam Danilo Tasić, a dva Vasilije Baćović

Bilo je i 55:35, da bi gosti do poluvremena prišli na 59:45. Poslije povratka ekipa iz svlačionica su se gosti održavali na minus 15, ali je tim Andreja Žakelja u finišu 3. i prvoj polovini posljednje četvrtine opet pojačao tempo, pa je razlika išla do rekordnih plus 37 (102:65) u 36. minutu.

U finišu, kada su se domaći opustili, tim iz Laktaša je serijom 20:2 u finišu samo ublažio poraz.

Time je spriječio i rekord „studenata" u regionalnim ligama, jer je u 9. kolu ABA 2 lige u sezoni 2020/2021. tim tadašnjeg trenera Nenada Trajkovića savladao Široki 98:62

Uzgred, nije bilo ništa ni od rekorda u ABA ligi, jer je prošle godine u „Morači” savladana Mega 84:62.

Najefikasniji je bio Flečer Megi sa 18 poena, Tomislav Ivišić je dao 16, Pavlićević 15, uz šest asistencija, Tasić 13, a Emir Hadžibegović 11.

Kod gostiju je odskočio Brajant Kroford sa 25.

SC Derbi sada ima skor 5:8, baš kao ki Igokea, a ovako ubjedljiva pobjeda bi mogal da bude jako bitna i u međusobnom skoru zbog borbe za plej-of, u koji ove sezone ide osam ekipa. „Studenti" su sada tik iznad crte