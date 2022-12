Trener crno-bijelih govorio posle pobjede protiv Igokee u gostima.

Izvor: YouTube/BC Igokea

Partizan je ostvario još jednu "jadransku" pobjedu na gostovanju Igokei, gde je konstantno kontrolisao i igru i rezultat. Nakon nastupa pred punom dvoranom navijača crno-bijelih, trener Beograđana Željko Obradović čestitao je i domaćem timu i svojim izabranicima.

"Prva stvar koju želim da istaknem je nevjerovatni ambijent u sali u Laktašima, hvala svim navijačima Partizana koji su napunili salu i stvorili sjajnu atmosferu. Mislim da su imali priliku da uživaju u veoma lijepoj košarkaškoj utakmici. Bez obzira na to što smo imali izuzetno dobre periode igre, Igokea je sve vrijeme pokušavala i uspjevala da se vraća. Tim su koji ima karakter, znam da mom kolegi nije lako, da su imali problema, da nisu mogli čak da igraju ni 'pet na pet' na treningu i mislim da zaslužuju sve čestitke za večerašnju utakmicu. Čestitam i svom tim, ovo je veoma važna pobjeda za nas. Kad se lomila utakmica, imali smo dobra rješenja u napadu, takođe u napadu. To je to", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi, bili su bolji čitav meč. Mi smo možda u nekim periodima pokazali ono što je trebalo čitavim tokom meča ako smo hteli da slavimo. To sam rekao i momcima. Sa puno više energije morate da uđete u ovakve utakmice, motiv ne smije da nedostajete, pogotovo u punoj dvorani, i pogotovo zbog toga što igrate protiv evroligaške ekipe. Međutim, nismo bili na tom nivou na večerašnjoj utakmici, bilo je puno grešaka, pogotovo mogu da budem na to da smo završili utakmicu sa 100 primljenih poena, a da smo napravili po dva faula po četvrtini. Partizan je imao i dosta otvorenih šuteva. Svjestan sam da su dominantniji od nas na svim pozicijama, kolega Obradović ima mogućnost da me kazni, napada, da napravi višak, ali moramo da budemo odgovorniji. Kad smo na dva i po minuta do kraja došli do tri razlike, mogli smo i da okrenemo meč u svoju korist, ali šta je - tu je", rekao je trener Igokee Dragan Bajić.

Partizan nakon ovog trijumfa ima skor 10-2, a Igokea je na 5-7. Crno-beli će se posle povratka u Beograd potpuno fokusirati na evroligaški meč protiv Bajerna u četvrtak, u Štark areni.