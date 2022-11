FMP nastavio je sa odličnim rezultatima, pala je i Igokea.

Izvor: MN Press

FMP Meridian pobijedio je Igokeu i preuzeo prvo mjesto na tabeli ABA lige, bar do ponedeljka uveče. Tim Nenada Stefanovića nastavio je sa sjajnim rezultatima, upisana je i sedma pobjeda u osam utakmica - 89:77 (24:15, 17:30, 23:16, 25:16). Sada čekaju ishod vječitog derbija posle kog će znati da li će ostati na vrhu do sledećeg kola.

"Panteri" su maestralno započeli meč i brzo stigli do dvocifrene prednosti (22:12). U drugoj dionici Igokea je odgovorila i stigla do preokreta, pošto je na pauzu otišla sa vođstvom (41:45). Imala je prednost sve do sredine treće dionice, a onda su na scenu ustupili Trent Frejzer i Paulijus Valinskas. Njih dvojica pokrenuli su ekipu, donijeli vođstvo (58:57), a do kraja meča razlika je samo rasla, bila je i na "+15" sredinom poslednjeg kvartala (84:69).

Ponovo je blistao Frejzer, koji je pokazao da je lider ovog tima. Meč je završio sa 15 poena i 5 asistencija, po 13 su dali Valinskas i Bo Bič. Na drugoj strani istakao se Nikola Tanasković (18, 7sk). U narednom kolu FMP gostuje Zadru, a Igokea dočekuje MZT.