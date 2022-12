Partizan je ostvario veliku evroligašku pobedu.

Partizan je odneo pobedu u Istanbulu, posle dramatične završnice savladao je Fenerbahče i upisao šesti evroligšaki trijumf (73:72). Junak utakmice bio je čovek koji je odigrao prvi meč u crno-belom dresu ove sezone. Aleksa Avramović (28). Proveo je na terenu nešto više od osam minuta i za to vreme upisao šest poena, uz tri skoka. Njegova slobodna bacanja na kraju bila su ključna za uspeh. Pokazao je i zašto Željko nije dovodio pojačanje na toj poziciji dok je on bio povređen, već ga je čekao i dočekao...

Posle trijumfa i svega što se dogodilo trener Željko Obradović izdvojio je dvojicu igrača kao ključne za uspeh. Aleksu i Janisa Papapetrua koji su komandovali odbranom i doneli prevagu u novoj neizvesnoj završnici. "Janis je igrao veoma dobro, Aleksa je igrao oko osam minuta, njegova prva utakmica posle povrede, pre oko nedelju dana je počeo da radi sa timom, znam koliko mu je bilo teško što ne igra. Avramović i Papapetru su dali veliki doprinos, posebno u odbrani. U tom segmentu smo imali dosta problema u prethodnim mečevima", rekao je Obradović.

Povratkom Alekse na teren crno-beli dobijaju novu dimenziju igre i stvari koje su im bile preko potrebne u nekim prethodnim duelima koje su izgubili upravo posle drame. Ovo su tri stvari koje će Partizan dobiti sa njim na terenu.

ODBRANA

Glavna stvar koju Avramović donosi Partizanu svakako je odbrana. Njegova agresivnost na protivničkim bekovima, konstantan pritisak preko celog terena i ukradene lopte su ono što je odlično radio tokom prošle sezone. I za ovih osam minuta u Istanbulu moglo je da se primeti koliko je to falilo ekipi.

Presing, čuvanje glavnih igrača rivala i odlično "čitanje" napada. Nešto što nedostaje recimo Jamu Madaru, pa će uz Aleksu na terenu to biti još jedan segment koji će biti popravljen. Posebno kada uđe u takmičarski ritam i provede malo više vremena na parketu.

KREACIJA

Za razliku od Madara i Egzuma koji znatno bolje kreiraju za sebe, posebno se to odnosi na Australijanca, Aleksa je neko ko dobro razigrava ostatak ekipe. Trebaće mu verovatno malo vremena da uđe u ritam i da pronađe svoj šut, ali će za to vreme moći da proigrava saigrače. Posebno se to odnosi na Matijasa Lesora i igru dva na dva, dok će rasteretiti i neke druge igrače pritiska.

Prvenstveno Danila Anđušića koji je u određenim petorkama imao ulogu sekundarnog kreatora, pa je tako morao da radi ono na šta nije navikao. Sa Avramovićem na terenu moći će i on više da kreira za sebe. To će olakšati posao i Kevinu Panteru koji neće morati da se bavi organizacijom igre, kao što je radio u određenim mečevima.

VIŠE OPCIJA I DRUGAČIJE PETORKE

Povratak Avramovića daje znatno više opcija Obradoviću za pravljenje petorke. Ne nužno startne, već one koja će da bude na terenu u najvažnijim momentima. Sa Aleksom se otvaraju opcije igranja sa dva plejmejkera, pa tako na terenu u isto vreme mogu da budu Egzum i Avramović ili Madar i Avramović. Opcija više za kreaciju u napadu, ali i agresivniju odbranu na drugoj strani.

Sve u svemu, Aleksin ulazak u sastav i vraćanje na teren biće od velikog značaja za Partizan u nastavku sezone. Do kraja 2022. godine ostala su još dva meča. Prvi na gostovanju Igokei u ABA ligi (25.12 u 18.30), a zatim protiv Bajerna u Evroligi pred svojim navijačima u Areni (20.30).