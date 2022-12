Budućnost će već u subotu opet na teren, u ABA ligi je protivnik gradski rival SC Derbi, koji je u martu ove godine, u 23. kolu prošle sezone, iznenadio i pobijedio „starijeg brata“ i definitivno izbacio „plave“ iz trke za prva dva mjesta pred plej-of.

Izvor: KK Budućnost

"Kao trener sam vodio timove koji su bili favoriti i one koji to nijesu bili. Jako je teška situacija kada iz jakog takmičenja kao što je Evrokup, ili situacije u kojoj smo mi, u ABA ligi nailazimo na izuzetno motivisanog protivnika, što SC Derbi jeste. A ko god bi se pojavio u subotu za nas bi bio jako težak protivnik. Zbog svega što sam kazao, vjerujem da će se pojaviti problemi na energetskom nivou, da će se poslije to preslikati na mentalni, ali se nadam da će to biti kratki periodi, da ćemo uspjeti da se konsolidujemo. Na meni i kondicionom treneru Musiću je da pokušamo da zajedno sa medicinskim timom pokušamo da oporavimo ekipu. A nama, stvarno, u ovom trenutku treba oporavak. Jer, igramo sa osam igrača, nemamo drugu „peticu“, „četvorku“ koristimo na „četiri“ i „pet“, „trojku“ na „tri“ i „četiri“. Mi smo sve pozicije, praktično, preklopili, a još ako nam se desi neka loša forma ili situacija kao sa Vajtom, onda…", rekao je trener “plavih” Vladimir Jovanović.

Eron Vajt je završio svoju misiju u Budućnosti, čeka se da klub to zvanično potvrdi, a podgorički tim, uz sve ostale probleme (još neko vrijeme će van stroja biti Kenan Kamenjaš, a posebno Edin Atić), dodatno će oslabljen u nastavku sezone, makar brojčano.

"Nije tu krivica kluba. Ono što smo uradili u prelaznom periodu, mislili smo da smo uradili najbolje što smo mogli. Ne mislim da je greška, ali nije prvi put da se dese neke stvari, da neki ljudi nijesu kompatibilni, itd. Što se tiče pojačanja, imam dobro odriješene ruke, ali stvarno vjerujem u neko zajedništvo ekipe, ipak je to tim od 12 igrača, pa neka bude i 10 kao protiv Trenta. Ali, igrači su napravili neku hemiju, i onog trenutka kada bi se dovelo neko malo zvučnije ime, koje bi nam donijelo neke benefite što se tiče napada, pošto nam to nekad treba protiv jačih ekipa, ne želim ni na jedan način da ruiniram ono što smo do sada uradili. Ja i ljudi u klubu koji se bave time, na dnevnom nivou smo u poslu da pokušamo da nađemo adekvatne „dodatke“. Dakle, da ne bude neko ko će da poklopi pola tima, odnosno, da dovedem jednog, a izgubim trojicu. To ne želim. A svi znamo da i evroligaškim timovima sa jako visokim budžetima fale igrači i jako teško se nalaze", istakao je Jovanović.