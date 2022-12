Fakundo Kampaco će po svemu sudeći da se vrati u Evropu.

Izvor: MN Press

Fakundo Kampaco (31) se vraća u Euroligu. NBA timovi nisu zainteresovani za njega, Dalas je nedavno odlučio da raskine ugovor sa njim i argentinski plejmejker nadomak je povratka u Evropu. Mnogi timovi pokazali su interesovanje za njega, među prvima je to učinio Real Madrid, klub u kom je igrao prije odlaska "preko okeana".

Čak je i trener Čus Mateo rekao "da bi volio Kampaca u klubu", ali će to biti jako teško. Postoje dva glavna razloga za to. Španska "Marka" prenijela je da su mu Madriđani poslali ponudu od 1,6 miliona eura po sezoni, ali da bi u slučaju potpisa na to imao porez od čak 45 odsto i morao bi da im od toga da 720.000 eura. U slučaju potpisa za neki drugi evroligaški tim za tu platu, porez bi bio oko 350.000 eura.

Drugi razlog je činjenica da Real još nije dobio sav novac od njegovog odlaska u NBA, postoje dugovanja od 2,6 miliona eura, od ukupno 6 miliona koliko je iznosila klauzula tada. Argntinac je navodno obavijestio čelnike kluba da bi potpisao odmah ugovor, pod uslovom da mu oproste taj dug od 2,6 miliona eura, što čelnici Madriđana ne žele u ovom momentu. Zbog toga se navodi da bi mogao da ode negde druge, spominju se Fenerbahče, Armani... U jednom trenutku sezone spekulisalo se i o mogućem dolasku u Partizan.