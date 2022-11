Luka Dončić biće dio nacionalnog tima na Mundobasketu sljedeće godine.

Luka Dončić igraće za Sloveniju na Svjetskom prvenstvu naredne godine. Njegova reprezentacija i zvanično je obezbijedila mjesto na Mundobasketu, a tamo će ih predvoditi prva zvezda tima. Potvrdio je to predsjednik košarkaškog saveza Slovenije Matej Erjavec koji je pored Luke pričao i o Goranu Dragiću i Vlatku Čančaru.

As Dalasa pratio je kvalifikacione mečeve i odmah je javio ljudima iz saveza da će biti tu. "Luka je potvrdio da će igrati minut posle meča sa Njemačkom. Bili smo sigurni još posle meča sa Izraelom da ćemo učestvovati na šampionatu, sada smo to potvrdili. Ako Dončić bude zdrav, nema nikakve dileme da će biti tu. Kada imate njega u timu onda cilj može da bude samo medalja, to je jedini ispravan put. Zato sam sada u Americi kako bih posjetio igrače i kako bih razgovarao sa njima", rekao je Erjavec u intervjuu za "MMC"

Otkrio je i jedan zanimljiv detalj o Luki. "Njegov stav je nevjerovatan, u Dalasu je bilo 6 sati ujutru, a on je bio budan i gledao meč sa Izraelom. Nije lako probuditi se tako rano da gledaš meč i to kada imaš svoje obaveze u klubu. Veoma smo srećni što ga imamo i znamo koliko je važan i na terenu i van njega. Da biste sve shvatili morate da vidite kako je u Dalasu, svi nose njegove dresove, navijači ga obožavaju, žele da ga upoznaju, stvarno je nevjerovatno."

LUKA DONČIĆ DONIO ODLUKU O SVJETSKOM PRVENSTVU MINUT POSLE UTAKMICE! Predsjednik progovorio: "U 6 ujutru je bio budan"

Već je pričao i sa saigračem Nikole Jokića iz Denvera, Vlatkom Čančarem. "Naravno da sam razgovarao sa njim, što se kaže dvije muve jednim udarcem. Zato sam i izabrao da dođem u vrijeme utakmice između Dalasa i Denvera."

Jedna od tema bio je i Goran Dragić (36) koji je u jednom intervjuu rekao "da nije zatvorio vrata reprezentacije." Voljeli bi svi da ga vide u ekipi ponovo. "Razgovaramo i sa njim, tačnije to radi Rašo Nesterović, jer su porodični prijatelji. Pročitali smo taj intervju i to je tačno, drago mi je mnogo zbog njega. Nismo još konkretno pričali u svemu, jer dosta zavisi od njegovo fizičkog stanja, obaveza, želje, vidjećemo. Svi žele da se iskupe za ispadanje sa Eurobasketa, tako da sam siguran da će svi htjeti da budu dio nacionalnog tima, selektor će imati slatke muke."

Za kraj je tema bio i selektor Aleksander Sekulić, bilo je spekulacija da bi mogao da dobije otkaz zbog kraha na Evropskom prvenstvu. "Očekujemo da će voditi tim na Mundobasketu. Posle Eurobasketa rekao da će ostati na klupi, kod nas ne postoji dilema, SLovenija ima selektora i zadovoljni smo sa njim", zaključio je Matej Erjavec.