Trener Crvene zvezde Duško Ivanović se ne šali, on tačno zna šta želi od ekipe!

Crvena zvezda nastavlja svoje bitke u Evroligi, a trener Duško Ivanović posle uvodne pobede nad Asvelom na svom terenu želi novi trijumf. Sada je na redu duplo kolo u kome se crveno-beli prvo sastaju sa Albom, a nakon toga sa Makabijem u gostima, ali nije hteo iskusni crnogorski stručnjak da priča o Izraelcima.

Naglasio je da u pripremi ovog meča tim mora da izađe u punoj koncentraciji, kao i da želi da njegovi igrači budu takvi da mogu da pobede svakoga!

"Ja ono što sam rekao prvog dana kada sam došao ovde ja hoću da imam igrače i ekipu koja veruje da može da dobije svakog. Mi sa tim mentalitetom moramo da izađemo na teren. A to znači da moramo da počneno da igramo agresivno, sa koncentracijom punih 40 minuta", počeo je Ivanović.

KK Crvena zvezda - Alba 3

Alba je u seriji od nekoliko poraza, ali to neće zavarati trenera crveno-belih kome se nemački tim najviše sviđa od svih u Evroligi!

"Ja sam gledao Albu do sada pre nego što sam došao ovde i to je ekipa koja mi se najviše svidela i koja je igrala najbolju košarku. Oni su imali izgubljene tri-četiri utakmice gde su imali po 20 poena razlike. Igraju brzo, nepredvidljivo, izvanredni su šuteri, imaju igrače koji odlično čitaju situaciju na terenu. Imali su neki splet okolnosti da nisu pobedili, ali igraju odlično. Mi prvo treba da mislimo o nama, pa onda ćemo dalje", istakao je Ivanović.

Dugo godina u klubu postoji jasan sistem po kome se radi i koji daje sjajne rezultate. Posle Aita nastavio ga je Israel Gonsales.

"Nije to španski sistem, to je Aitov sistem, koji je najbolji španski trener. On je od tih mladih igrača napravio izvanredan rezultat. Igraju odlično sa puno samopouzdanja i svakom u Evroligi prave probleme. Moramo biti spremni 40 minuta da igramo dobru odbranu jer oni zaista igraju na veliki broj koševa", naglasio je on.

Naravno da će Luk Sikma biti najveća pretnja, ali ekipa koja ima sjajne šutere i u kojoj svi mogu da pogode je opasna u svakom momentu. To je najbolje osetila baš Crvena zvezda, koja je ubeležila sedam vezanih poraza od ovog tima.

"Verovatno je Sikma tu glavni igrač, plejmejker oko koga se sve vrti, ali ne može on sam. To je sistem i način igre koji daje mogućnost svima da iskažu svoje talente. Istina, oni su ekipa u kojoj su svi izvanredni šuteri, ali za razliku od drugih kada se pripremaju utakmice gde može lako da se odredi iz koje situacije će ko da šutne, za koga će kakva situacija da se napravi, kod njih nema ništa, Sve je otvoreno, data je mogućnost svima. Imaju puno samopouzdanja i tu je fokus i koncentracija u odbrani najznačajnija", završio je Ivanović.

Crvena zvezda igra sa Nemcima u Berlinu od 20 časova.