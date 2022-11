Anđelija Arbutina prethodne noći je napadnuta u saobraćaju.

Izvor: MN Press/RTS/Screenshot

Supruga poznatog novinara Slobodana Šarenca i čuvena jugoslovenska košarkašica Anđelija Arbutina napadnuta je u srijedu uveče na Novom Beogradu. Prema pisanju medija, sve se dogodilo juče oko 20 časova u Bulevaru Milutina Milankovića kada je došlo do svađe u saobraćaju. Muškarac N.J. je nakon verbalnog sukoba navodno namjerno udario svojim "volvom" u njen "ford", da bi joj nakon svađe polomio i zglob na ruci.

Za sada nema preciznijih informacija o stanju povrede Anđelije Arbutine, ali se zna da je bila u društvu maloletnog djeteta i da je protiv N.J. podnijeta krivična prijava.

Arbutina je inače jedna od najboljih košarkašica sa ovih prostora svih vremena, a još se pamti nevjerovatan koš koji je postigla u polufinalu Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine. Tako je Jugoslavija posle drame savladala Austraiju (57:56) i otišla na megdan Amerikankama, gde naše igračice nisu uspjele da "pariraju" i kući su se vratile sa srebrom oko vrata. Bila je to druga velika medalja koju je Arbutina osvojila, pošto ima i dva srebra sa Eurobasketa (1987. i 1991. godine), odnosno srebro i sa Svjetskog prvenstva 1990. godine u Holandiji.

Anđelija Arbutina Izvor: YouTube/Josip Broz

Tokom klupske karijere najduže je nastupala za Crvenu zvezdu (od 1983. do 1992. godine, pa opet u sezoni 1993/94). Dva puta je bila šampionka Jugoslavije, dok je nastupala još i za Bečej, Hemofarm, Miškolc, Lavecini, Ramat Hašaron i Razvojnu banku iz Banja Luke.

Već godinama je u braku sa poznatim komentatorom i novinarom Slobodanom Šarencem sa kojim ima i dvije kćerke - Ninu i Lanu. O njihovom zajedničkom životu se malo toga zna, pošto se uglavnom kriju od očiju javnosti.

"Prvi put smo se sreli 1992. godine, kada je gostovala u emisiji “Šesti krug”, na Trećem kanalu, koja je bila posvećena OI u Barseloni, na kojima naša zemlja nije učestvovala zbog sankcija. Kasnije je Anđa igrala u Italiji, i dugo se nismo vidjeli. Inače, namjeravala je da me upozna sa drugaricom, ali je sudbina očigledno imala drugačije planove. U životu sam imao sreće u mnogim stvarima, pa i kada je riječ o ljubavi. Bio sam u pravo vrijeme na pravom mjestu, i sreo svoju srodnu dušu", rekao je Šarenac u emisjiji "TV lica kao sav normalan svijet".

"Kad god bih u novinama vidio parove koji se zaklinju na vječnu ljubav i pričaju hvalospjeve o svom braku ili vezi, pomislio bih “neće ovo na dobro izaći”. Razumijem potrebu ljudi da saznaju nešto više o poznatim ličnostima i nemam ništa protiv intervjua, ali da to bude s povodom, a prije svega s mjerom. Svašta se pričalo i prićaće se, ali to ne možeš zabraniti. Pojedini vole da se bave tuđim životima, više nego svojim. Međutim, kad kod kuće imaš zdravu porodicu i kad radiš posao koji voliš, ništa nije problem. Desi se i meni da se vratim umoran ili nerzvozan, ali čim vidim ćerke na vratima kako skakuću i pitaju: 'Gdje si tata?' ili mi sjednu u krilo i zagrle me, sva tenzija nestaje u roku od deset sekundi".