Crveno-beli su upisali pobedu, a pojedini igrači već su oduševili publiku.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda upisala je prvu pobedu u Evroligi, u punom "Pioniru" pao je minhenski Bajern (78:72). Najvažnija stvar za ekipu je što je konačno skinut veliki pritisak sa svih i što će verovatno sada biti malo lakše na terenu posle lošeg starta sa četiri poraza. Vide se neki obrisi igre sa povratkom Nemanje Nedovića na parket, ali i sa ulogom liderske uloge koju je preuzeo Luka Vildoza (20, 6sk, 6as).

Argentinski plejmejker ekspresno je postao miljenik navijača. Sjajnim potezima dobio je već ovacije i aplauze sa tribina i pokazao je svoj veliki kvalitet odmah. Asistencije, kontrola igre, poeni kada je najvažnije. Imao je i par grešaka, verovatno usled prevelike želje za dokazivanjem, ali je to nadomestio dobrim potezima. Uz sve dobre stvari trener Vladimir Jovanović ima i jednu veliku brigu, a to je povreda Luke Mitrovića. Srpski košarkaš je veoma važan faktor u igri ekipe, a teren je napustio već u 4. minutu i više se nije vraćao, čekaju se rezultati snimanja i dodatnih pregleda.

Filip Petrušev bio je zamena za Mitrovića, posle dosta grešaka u prvom poluvremenu, pružio je znatno bolju partiju u drugom i od njega će očekivanja biti mnogo veća ukoliko Luka bude morao na pauzu. A, igrač koji je u najboljoj formi u crveno-belom dresu ove sezone svakako je Ben Bentil. Košarkaš iz Gane je Bavarcima dao 12 poena, uz 13 skokova. I sve to posle velikih zdravstvenih problema. "Bentil nije odradio nijedan trening u poslednja tri dana, dobijao je infuziju, tražio je da igra ovu utakmicu. Vildoza je igrao sa povredom, Pefi Marković ima ogroman problem, Nedović je igrao sa jednim i po treningom", slikovito je Jovanović opisao stanje u ekipi.

Vidi opis ZVEZDA KONAČNO SKINULA TERET - STIGAO EVROLIGAŠKI PRVENAC! Publika već ima novog MILJENIKA, a trener jednu BRIGU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 64 1 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 2 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 3 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 4 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 5 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 6 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 7 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 8 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 9 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 10 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 11 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 12 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 13 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 14 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 15 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 16 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 17 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 18 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 19 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 20 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 21 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 22 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 23 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 24 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 25 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 26 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 27 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 28 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 29 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 30 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 31 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 32 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 33 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 34 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 35 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 36 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 37 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 38 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 39 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 40 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 41 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 42 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 43 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 44 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 45 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 46 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 47 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 48 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 49 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 50 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 51 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 52 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 53 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 54 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 55 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 56 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 57 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 58 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 59 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 60 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 61 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 62 / 64 Izvor: MN Press Br. slika: 64 63 / 64 AD Izvor: MN Press Br. slika: 64 64 / 64

Sa velikim nestrpljenjem navijači su dočekali povratak Nedovića na parket, mada je i on sam priznao da još uvek nije na željenom nivou. I pored svega toga pokazao je koliko je značajan za tim, dao je 11 poena. "Iskreno, nije trebalo da igram 21 minut. Plan je bio da budem na terenu mnogo manje. Nisam ni blizu 100 odsto spremnosti. Vidim neke stvari na terenu, znam šta treba da uradim, ali se plašim da to učinim. Biće mi potrebno malo vremena da sve to prevaziđem. Na kraju je dobro ispalo. Najvažnije je da smo skinuli teret za sebe, ali se vidi da ima dosta prostora za napredak", poručio je Nedović.

Zvezda u naredna četiri kola u Evroligi ima tri gostovanja, prvo Monaku (4.11), pa Fenerbahčeu (11.11), onda dočekuje Asvel (17.11), pa gostuje Albi (22.11). Onda sledi period kada će više vremena provesti u Beogradu. Dočekuje Makabi (24.11), pa Virtus (2.12), a nda sledi i prvi evroligaški večiti derbi, Partizan će biti domaćin u Areni (8.12), pa sledi duplo kolo kod kuće protiv Žalgirisa (13.12) i Armanija (15.12). Kalendarsku godinu u Evropi završava duelima sa Olimpijakosom u Atini (22.12) i Barselonom kod kuće (30.12).